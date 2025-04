Luces y sombras del papa Francisco

El de Francisco ha sido un papado de avances simbólicos. También en la participación de las mujeres en la Iglesia dio pasos sin precedentes, especialmente con el nombramiento de más mujeres en cargos clave del Vaticano que ninguno de sus predecesores. Sin embargo, su legado deja las mismas barreras estructurales en el acceso al clero, una ambivalencia que deja un sabor agridulce entre las mujeres católicas, que son mayoría respecto a los hombres católicos.

«Hay caminos abiertos por el papa Francisco que no tienen vuelta atrás, porque la sociedad en que vivimos no lo aceptaría», explica a Carmen-José Alejos, profesora de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. «Se atrevió a dar el difícil paso de romper los prejuicios de algunos eclesiásticos a que las mujeres desempeñen cargos en la curia vaticana», añade, algo de lo que esta especialista espera ver más. Son muchos los asuntos que este papa atípico deja en el tintero, y aunque para algunos de estos avances es necesaria una reforma de las normas que rigen las instituciones, para otras se trata de un cambio de mentalidad y voluntad política de la Iglesia.

«El modelo de Iglesia más horizontal que trajo Francisco ha abierto la ventana a la participación de las mujeres», explica a este diario Noemí Ubach, de Alcem la Veu, una organización de mujeres creyentes y feministas. Francisco puso en el centro los valores de la misericordia y la atención a los desfavorecidos. Eso incluía causas que afectan principalmente a las mujeres, como la lucha contra la trata de personas y la explotación económica. Pero la crítica pasa por la posibilidad de que las mujeres puedan convertirse en sacerdotisas o, en un nivel anterior, diaconisas (los diáconos no pueden celebrar misa pero sí pueden casar).

Durante el papado de Francisco se crearon dos comisiones para estudiar la posibilidad de un diaconado femenino, algo que se menciona en la Biblia. La primera comisión (2016-2019) decidió no publicar el informe resultante, y el papa alegó que no se alcanzó consenso, aunque algunos de sus integrantes cuestionan esta versión. La segunda comisión, iniciada en 2020, no concluyó sus trabajos.

Una mayor inclusión podría contribuir a evitar más escándalos de abusos sexuales en la Iglesia, «una gran vergüenza y una lacra» en palabras de Eva Segura, también desde Alcem la Veu. Aun así, para que las mujeres puedan ordenarse en los grados de sacerdotes o diáconos sí haría falta un cambio sustancial de las normas.