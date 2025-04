En directo | Última hora del féretro, del funeral, el cónclave y los candidatos a suceder al papa Francisco

Caen a 133 los cardenales que entrarán al Cónclave, tras las bajas del español Cañizares y del bosnio Puljic

El número de cardenales electores que entrarán al Cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, fallecido este lunes 21 de abril, se ha reducido de 135 a 133, tras las bajas anunciadas del cardenal español Antonio Cañizares y del cardenal bosnio Vinko Puljic. En concreto, el cardenal arzobispo emérito de Valencia, Antonio Cañizares Llovera, no participará en el Cónclave por motivos de salud, según han confirmado a Europa Press fuentes del arzobispado de Valencia. Por su parte, el arzobispo emérito de Vrhbosna (Bosnia y Herzegovina), Vinko Puljic, ha confirmado que no acudirá a Roma, también por motivos de salud. Para este cardenal habría sido su tercer cónclave."Mi salud no me permite viajar al tercer cónclave. Los médicos no me lo aconsejan y no siento que pueda soportarlo. No tengo previsto viajar a Roma a menos que el Vaticano me lo pida específicamente", ha avanzado al diario Vecernji List.