Fernando Castro faise cos 25.000 euros do premio Galaxia 75 anos

Un thriller sobre un secuestro e un asasino profesional cunha «atmosfera desacougante» e cunha escrita con brillo. Estas foron dúas das ideas que destacou o xurado do Premio de Novela Galaxia 75 anos da obra gañadora: O lanzador de coitelos, asinada polo escritor e profesor de instituto Fernando Castro Paredes. O autor recibirá 25.000 euros polo galardón e a edición do libro que se presentará en xullo.

Calveiro, Vilavedra e Xosé M. Soutullo, director de Galaxia.

Desvelar quen gañara o premio —o de maior contía económica en Galicia e convocado polo 75 aniversario de Galaxia— foi tamén digno de novela, co autor ocultado nun espazo anexo á sala na que se daba a rolda de prensa co parecer do xurado. Tralo momento de dar a coñecer o nome, unha porta contigua abríase e aparecía con faciana tranquila e como se a cousa non fora con el Castro Paredes.

O autor —nacido en Tapia de Casariego, Asturias, no 1975; pero criado en Compostela desde os cinco anos— é profesor de Secundaria no IES Fernando Blanco de Cee onde leva case 20 anos a impartir aulas de lingua castelá e literatura.

O lanzador de coitelos non será a súa primeira obra ante o público. O seu currículo literario inclúe premios como o García Barros (Entomoloxía para misioneiros), o Rafael Dieste, o Álvaro Cunqueiro ou o Roberto Vidal Bolaño.

Nos andeis das bibliotecas e das librarías, atopamos libros seus para público adulto e xuvenil como A derradeira bala (Editorial Galaxia, 2018), Papiroflexia (Editorial Galaxia, 2021), Pallaso ou Sincronizadas.

Lembraba o gañador a este diario trala rolda como coñeceu que se fixera co galardón: «Estaba conducindo pola autopista e recibín unha chamada; non podía coller. Nunha peaxe, vin a mensaxe de Marcos Calveiro dicíndome que o chamara en canto puidese. Sospeitei. Chameino e comunicoumo. Foi unha emoción inmensa e unha sorpresa. Estou moi contento».

O Premio de Novela Galaxia 75 anos é un fito polo aniversario da editorial pero pecha en si outro: rememorar que hai 50 anos atrás Carlos Casares gañaba o concurso de novela de Galaxia polos 25 anos con Xoguetes para un tempo prohibido. No que respecta a O lanzador de coitelos, Marcos Calveiro (director de Edicións en Galaxia) destacou que o primeiro capítulo «é un auténtico prodixio» no que o lector asiste a como o protagonista segue de xeito obsesivo un home ata que acaba secuestrándoo.

Dolores Vilavedra, presidenta do xurado, salientou que a obra vai alá das fronteiras tradicionais dos xéneros. «É unha novela teatral», indicou. De feito, Fernando Castro indicaba que a historia naceu na súa cabeza como obra de teatro sobre un lanzador de coitelos que traballa nun circo pero ao ir gañando dimensión virou á novela que comeza en París e acaba nun «estraño lugar» choutando do presente á II Guerra Mundial e o campo de concentración de Auschwitz.

Vilavedra sinalou: «É un texto impecable. Esta novela está moi ben atada, con aire de modernidade». O autor indicou: «Hai un reto formal, crear un narrador en primeira persoa que ofrecese múltiples perspectivas, que canalizase diferentes voces».

Marcos Calveiro engadiu que «é un asasino profesional que conta a súa vida, que se ve metido nunha historia da que é protagonista e da que non sabe se sairá con vida».