Oficial: las personas que hicieron la mili podrán jubilarse antes de tiempo cumpliendo estos requisitos

La jubilación es una etapa ansiada por muchos trabajadores. Después de una dura y extensa vida laboral, la desconexión y la salida del mercado laboral son premios más que merecidos. Una vez se alcanza la edad ordinaria, la Seguridad Social se encarga de proporcionar la pensión.

Dicho esto, las cotizaciones juegan un papel fundamental para determinar la pensión. Todo el mundo, ya sea trabajador por cuenta propia o ajena, debe hacer estos pagos para disfrutar de esta prestación, y hay personas que tienen la opción de jubilarse de forma anticipada.

Y a esta opción pueden acogerse las personas que hicieron la 'mili', el servicio militar obligatorio que finalizó en el año 2001 bajo el Gobierno de José María Aznar. Sin embargo, hay que cumplir una serie de requisitos para solicitar la jubilación anticipada en este caso.

Para poner fin a la vida laboral con antelación, es necesario acreditar un período de cotización a la Seguridad Social de, al menos, 35 años. Si no has llegado a esta cifra, pero has hecho la 'mili', la Seguridad Social permite sumar un año más -como máximo- para alcanzar el tiempo que da derecho a la jubilación anticipada.

Es decir, si un ciudadano ha cotizado 34 años, y le falta uno para acceder a la jubilación anticipada, podrá computar la 'mili' para llegar al tiempo requerido. En cambio, si otra persona ha cotizado durante 30 años, no podrá acogerse a la 'mili', ya que solo aporta un año adicional, y se quedaría en 31 años, lejos de los 35 exigidos.

La edad mínima para acceder a la jubilación anticipada voluntaria son los 64 años y 8 meses, en caso de haber cotizado menos de 38 años y 3 meses, y a los 63 si se han cotizado más de 38 años y 3 meses.