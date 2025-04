El adiós al papa exhibe el nuevo orden mundial fijado por Trump

Un día después de la noticia de la muerte de Francisco, un cardenal hongkonés tradicionalista se puso en contacto con una periodista y manifestó su rabia. «¿Por qué comienzan tan temprano las Congregaciones Generales? ¿Cómo hacemos los cardenales de las periferias, para llegar a Roma a tiempo?», le dijo, molesto, Joseph Zen, sugiriendo que la decisión del cardenal decano, Giovanni Battista Re, de convocar para el martes las congregaciones generales (las reuniones precónclave), podría ser una estratagema para influir en el proceso de sucesión antes del funeral. «La carrera hacia el cónclave comienza coja», concluyó la web ultratradicionalista Silere Non Possum (Callar no puedo).

El incidente subrayó hasta qué punto ha sido frágil —y tensa— la relación entre la Iglesia de Francisco y el ala conservadora en estos años, pese a los esfuerzos del pontífice argentino por evitar rupturas definitivas. Otra intervención fue en sentido contrario. Desde Brasil, donde tanta fuerza tuvo la Teología de la Liberación, el teólogo Leonardo Boff, rehabilitado por Francisco, aseguró que el difunto papa no creía «en una Iglesia cerrada como un castillo, él contrapuso una Iglesia en camino hacia las necesidades existenciales, una Iglesia como un hospital de campaña que acoge a los heridos, sin preguntarles cuál es su orientación sexual, su religión o ideología».

Zen y Boff reflejaron así, en la semana de la muerte del pontífice, algunos de los tantos mundos enfrentados que se encontrarán hoy, antes de que el fallecido Papa sea sepultado en la iglesia romana de Santa María la Mayor, en la ceremonia fúnebre en la basílica de San Pedro. Se verán allí, prácticamente codo a codo, enclaustrados en la misma explanada; sin haber resuelto sus asuntos pendientes, a poca distancia de líderes políticos también muy distantes entre sí, como Volodímir Zelenski y Donald Trump, quien además —junto a Javier Milei y Giorgia Meloni— formarán parte del significativo contingente de la derecha mundial presente en el acto. Todo esto en vísperas de un cónclave que, además, presenta altísimas incógnitas debido a la mayor presencia de purpurados procedentes de zonas remotas, que no se conocen entre sí y probablemente tendrán dificultades para hacer frente común.

Por eso, la gran pregunta es: ¿querrán los cardenales avanzar, frenar o dar marcha atrás en lo conseguido hasta ahora? «Hay, por ejemplo, cardenales abiertos en temas de inmigración, pero cerrados en cuestiones de moral; y también conservadores que eran reacios a las aperturas, pero que han empezado a apreciar el poder hablar abiertamente», contaba una fuente vaticana.

Otro aspecto son los envites desde fuera. En este grupo se encuentran los del poder político internacional —que pujan por un Papa afín—, cuya cara visible son a menudo los más radicales. En el caso de los conservadores, está, el entramado de esa especie de internacional de la derecha católica, cuyos rostros visibles son personajes como Steve Bannon, exjefe de estrategia de Trump y hoy parte del movimiento MAGA (Make America Great Again). El asunto puede parecer una anécdota, pero no lo es. Fuentes internas hablaban de dosieres con información sensible de cada cardenal, preparados por grupos de extrema derecha y enviados a Roma.