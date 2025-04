Los jóvenes dominan en la segunda misa de luto por el papa Francisco

Más de 200.000 fieles, en su gran mayoría jóvenes y adolescentes, llenaron ayer la plaza de San Pedro del Vaticano y la aledaña Vía de la Conciliación para asistir ayer a la segunda misa de luto por el papa Francisco, oficiada por el cardenal Pietro Parolin. La liturgia fue la segunda de los llamados «novendiales», las nueve celebraciones eucarísticas de luto por el pontífice, fallecido el pasado lunes.

Unas 30.000 personas visitan la tumba del pontífice en Santa María la Mayor. Unas 30.000 personas acudieron desde primera hora de ayer a la basílica romana de Santa María la Mayor para visitar la tumba de Francisco, abierta este domingo por primera vez al público y donde se formaron largas colas de espera. En el interior de Santa María la Mayor, reposa desde la víspera el papa en su tumba, de piedra y tenuemente iluminada, donde recibió sepultura en una ceremonia privada el sábado. Unas 200 personas hacían fila para entrar ya una hora antes de que la iglesia abriera sus puertas, y durante la jornada hubo personas que llegaron a hacer hasta dos horas de cola. / Andrew Medichini/AP

La de ayer fue también la misa del Jubileo de los Adolescentes, y la afluencia masiva de jóvenes se debió también a que muchos de ellos habían planeado ya viajar a Roma para la canonización del adolescente italiano Carlo Acutis (1991-2006), conocido como el santo millenial, y pospuesta tras el fallecimiento del papa.

Bajo un sol radiante, miles de voluntarios y miembros de las fuerzas de seguridad se vieron obligados a clausurar los accesos al inicio de la Vía de la Conciliación sobre las 10 de la mañana, media hora antes del comienzo previsto de la misa, al constatar que se había alcanzado el máximo de su capacidad.

El cardenal Pietro Parolin invitó a los fieles «a buscar la infinita misericordia de Cristo para lograr la paz en el mundo». En su homilía, el cardenal de 70 años se inspiró en el Evangelio del día, que recuerda el miedo y la tristeza de los apóstoles mientras se reunían en el cenáculo después de la muerte de Jesús. Parolin comentó que esta imagen representa el estado mental de la Iglesia en este momento, mientras los cristianos lloran al difunto papa.

«El dolor por su partida, la tristeza que nos invade, la turbación que sentimos en el corazón, el desconcierto. Todo esto lo vivimos, como los apóstoles llorando la muerte de Jesús», señaló.

La alegría del Evangelio

Sin embargo, el cardenal Parolin comentó que Cristo llega precisamente en esta oscuridad para revelarse en la gloria de su resurrección e iluminar los corazones. «El papa Francisco nos lo recordó desde su elección y nos lo repitió a menudo, poniendo en el centro de su pontificado la alegría del Evangelio», afirmó.

El cardenal Parolin exhortó a los jóvenes a acoger la alegría de la Pascua, incluso en medio del dolor de la pérdida, recordándoles que Jesús siempre nos da el «valor para vivir». Además, puso énfasis en la figura de Francisco y en su enseñanza. «El afecto que le tenemos, y que se está manifestando en este tiempo, no debe quedarse en una mera emoción del momento. Debemos acoger su legado y hacerlo parte de nuestras vidas, abriéndonos a la misericordia de Dios y siendo también misericordiosos entre nosotros», pidió.

Por último, Parolin, quien fue secretario de Estado bajo el Papa Francisco señaló que solo la misericordia sana y crea un mundo nuevo, apagando los fuegos del odio y de la violencia. «El papa Francisco fue un testigo luminoso de una Iglesia que se inclina con ternura hacia los heridos y cura con el bálsamo de la misericordia», concluyó, antes de remarcar que Francisco creía firmemente que la paz no es posible sin el reconocimiento mutuo y el perdón recíproco.

El difunto papa Francisco exhortó a los jóvenes a «aprender a escuchar», especialmente a sus abuelos, en un vídeo que grabó en enero, un mes antes de su hospitalización, y que este domingo difundió el semanario italiano Oggi.

«Para los chicos y las chicas, una de las cosas más importantes en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando alguien os esté hablando, esperad a que termine para entenderle bien, y después, si queréis, decid algo», pide Francisco. La grabación, de un minuto de duración, se realizó el 8 de enero dentro de una iniciativa de diálogo entre jóvenes y adultos, lo muestra en su residencia de la Casa Santa Marta ataviado con un jersey blanco de cuello de pico.

«Mirad bien a la gente, la gente no escucha. En mitad de una explicación, responden, y eso no ayuda a la paz», dice el pontífice. «Escuchad, escuchad mucho. y no olvidéis a vuestros abuelos. Los abuelos enseñan mucho», pide Francisco a los jóvenes.