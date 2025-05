«Ocultar que tu hijo tiene altas capacidades no siempre es la mejor opción»

¿Qué entendemos por altas capacidades (AACC)?

Las altas capacidades pueden definirse desde muchas líneas y paradigmas; no obstante, para facilitar la comprensión, podemos definirlas como una condición que lleva implícito un nivel intelectual significativamente superior a la media, lo cual implica una forma cualitativamente diferente de procesar la información, de percibir el mundo y de relacionarse con él. Las personas con altas capacidades a menudo perciben de forma más aguda lo que ocurre a su alrededor y en muchos casos pueden tener una elevada sensibilidad emocional y sensorial.

¿Cuáles son los mitos más comunes que todavía existen sobre las AACC?

Comprender bien el concepto es la clave para acompañar a niños, adolescentes y adultos de forma respetuosa. Sin embargo, el camino hacia ese acompañamiento adecuado suele verse obstaculizado por una serie de mitos muy arraigados que dificultan una aproximación sana y empática, y que no solo confunden a familias y profesionales, sino que pueden llevar a errores en la identificación, el acompañamiento o el vínculo. Entre esos mitos nos encontramos, por ejemplo, la creencia de que tienen siempre un rendimiento excelente, que no necesitan apoyo o ayuda, que todos son iguales, que son personas exitosas o que tienen problemas en las relaciones sociales.

¿Cuáles son los principales indicadores de sospecha de altas capacidades?

Para realizar la identificación de los perfiles de AACC es necesaria una evaluación psicopedagógica que analice variables como la capacidad intelectual, creatividad, forma de aprendizaje, perfil de personalidad… No obstante, pueden observarse algunos rasgos que nos pueden orientar hacia qué personas podría ser recomendable la realización de esta evaluación, como desarrollo precoz del lenguaje, alta curiosidad intelectual, capacidad de aprendizaje autónomo, memoria excepcional y pensamiento rápido, creatividad y pensamiento divergente, sensibilidad emocional y sentido de la justicia, desajuste con el grupo de iguales o inquietud motora o aburrimiento en el aula. Pero ningún indicador, por sí solo, es determinante.

¿Cuál es la importancia de la detección?

Detectar las AACC no se debe, bajo ningún concepto, limitar a asignar una etiqueta. La detección es una herramienta muy valiosa para conocer mejor a ese niño o niña y saber cómo acompañarlo. Evaluar desde el respeto significa no reducir a la persona a un número ni a un perfil cerrado, sino entender su forma de aprender, de emocionarse, de relacionarse... y hacerlo con rigor, pero también con sensibilidad. Muchas familias sienten cierta incomodidad a la hora de hablar sobre las AACC de sus niños, y eso es totalmente comprensible. En nuestra cultura solemos empatizar más con la dificultad, nos cuesta generar esa empatía hacia personas que no solo entendemos que no tienen ninguna dificulta sino que presentan unos potenciales más elevados que los nuestros. El desconocimiento y los mitos que acompañan a cómo concebimos las AACC también genera cierto miedo a que se les sobreexija, se les juzgue, se vuelquen en ellos ciertas expectativas... Siempre animo a las familias a naturalizarlo desde el principio, a entender las AACC desde la esencia de cada niño, para poder acompañarlos mejor, para poder poner palabras a lo que ellos perciben. Hay que cuidar cómo se cuenta, cuándo y a quién, pero esconderlo no siempre es la mejor opción.

«El cociente intelectual puede variar a lo largo del desarrollo»

¿Es el cociente intelectual el único criterio para identificar las altas capacidades? No, el cociente intelectual (CI) no es el único criterio, ni debería serlo. Es una herramienta útil, pero no suficiente por sí sola para entender toda la complejidad de una persona con AACC. Tradicionalmente se ha utilizado como referencia una puntuación igual o superior a 130 en pruebas estandarizadas de inteligencia, pero cada vez hay más consenso en que esto resulta limitante y poco representativo. Además, en estas evaluaciones es muy recomendable descartar dobles excepcionalidades, que también pueden influir en el nivel de CI. ¿Puede variar el CI a lo largo del desarrollo? El CI puede variar a lo largo del desarrollo, sobre todo en la infancia. Por eso es clave no quedarnos con una única foto, sino hacer un seguimiento a lo largo del tiempo (sin que esto suponga más presión o agobio en la población infantojuvenil), pero debemos tener en cuenta la evolución, el contexto, la motivación, y, sobre todo, el bienestar emocional del niño.

«Pueden sentirse distintos o cargar con expectativas desmedidas»

¿Qué necesidades educativas tienen los niños y niñas con altas capacidades? Estos niños no solo pueden aprender más, sino que aprenden diferente. Suelen necesitar un ritmo más rápido, un mayor nivel de profundidad y, sobre todo, espacios donde se les permita cuestionar, crear, explorar, equivocarse y apasionarse. Y eso, muchas veces, no encaja con la estructura rígida del sistema educativo. También necesitan acompañamiento emocional, porque pueden sentirse distintos, desconectados con el grupo o cargar con expectativas desmedidas. ¿Y aquellos cuyo CI no llega a los criterios establecidos? Respecto a los niños cuyo CI no llega al famoso 130 que requieren muchas comunidades (no todas), es muy importante decirlo claro: eso no significa que no tengan necesidades educativas diferentes. Hay muchos perfiles de talento o desarrollo desigual que, aunque no encajen en una cifra concreta, necesitan igualmente una respuesta adaptada. Y cuando hablamos de una repuesta educativa adaptada siempre llegamos a la necesidad de que la educación se adapte a las características y necesidades del alumnado, no al contrario. ¿Está el sistema educativo preparado para atender estas necesidades? En general, no lo suficiente. Se observa falta de recursos, sobre todo humanos: ratios muy elevadas por aula, la carga de trabajo de los docentes, falta de formación adecuada, de recursos materiales… Esto se traduce en docentes quemados, muchos de ellos pierden por el camino la vocación y llegan a un punto de automatismo en su día a día. Yo percibo, en general, muy poca sensibilidad institucional hacia esta realidad. Dicho esto, también hay centros y docentes que lo están haciendo muy bien, que son valientes, creativos, y que entienden que atender la diversidad también es atender a los que necesitan más profundidad o mayor ritmo. La clave está en que haya una apuesta institucional real por la formación, la detección y la intervención, no solo como algo puntual, sino como parte de la cultura educativa.

