Sementar igualdade desde a universidade: cara a unha economía feminista

Nun mundo que continúa medindo o progreso segundo o Produto Interior Bruto e que relega o traballo de coidados á invisibilidade, torna urxente repensar o modelo económico desde unha ollada feminista. Unha ollada que non só recoñeza a achega das mulleres, senón que cuestione os alicerces sobre os que se construíron as estruturas actuais de poder, saber e riqueza.

Como sinalou a catedrática María Ángeles Durán, «traballo non é sinónimo de emprego». De feito, se o traballo doméstico e de coidados se contabilizase, o PIB medraría nun 53%. Esta actividade, esencial para o sostemento da vida, segue sen aparecer nas estatísticas oficiais nin nas prioridades políticas.

E iso, malia que as mulleres, a pesar do seu crecente acceso ao mercado laboral, continúan sendo as principais responsables das tarefas do fogar e da crianza. Esta dobre xornada explica moitas das fendas que aínda persisten: de emprego, de salario, de promoción profesional.

Vivimos nun mundo deseñado por e para homes: desde os dummies de seguridade viaria ata os algoritmos que filtran currículos. Esta visión parcial non só é inxusta, senón perigosa. Un exemplo: unha muller ten un 50% máis de posibilidades de sufrir lesións graves nun accidente de tráfico, simplemente porque os sistemas de seguridade non están pensados para o seu corpo.

Neste contexto, a universidade xoga un papel central. Como espazo de xeración e transferencia de coñecemento, pode actuar como motor dunha transformación real. É aquí onde se insire o programa Innovatia 8.3, impulsado polo Instituto das Mulleres e a Universidade de Santiago de Compostela, que desde 2011 traballa para fomentar o emprendemento feminino de base científico-tecnolóxica con perspectiva de xénero.

A pesar de que as mulleres se gradúan en maior proporción que os homes, a súa presenza diminúe nas etapas máis avanzadas da carreira académica e no mundo empresarial. O emprendemento universitario segue a estar masculinizado, perpetuando modelos e referentes que non recollen a diversidade de experiencias nin de formas de liderado.

Innovatia 8.3 aposta por cambiar isto desde a raíz. Propón revisar o enfoque androcéntrico da transferencia de coñecemento, eliminar os sesgos na comunicación e ampliar os modelos de negocio que se presentan como desexables. A iniciativa promove tamén a creación de referentes femininos e redes de apoio como Madrinanet, un sistema de mentoría entre emprendedoras, ou programas como Misións Comerciais en Feminino, que visibilizan e fortalecen o liderado empresarial das mulleres.

Ao tempo, propón novas formas de facer empresa, como as slow startups, que priorizan a sostibilidade e o equilibrio coa vida persoal fronte á hipercompetitividade.

A economía feminista non quere un anaco da torta, quere cambiar a receita.

Esta visión encaixa coa proposta da economía feminista, que non busca só repartir mellor a riqueza, senón cambiar os criterios polos que a xeramos. Trátase de construír unha economía que poña no centro a vida, os coidados, o benestar colectivo.

Para iso, cómpre vontade política, revisión crítica das estruturas e un compromiso claro desde as institucións educativas. A universidade debe ser espazo de cuestionamento, non de reprodución das desigualdades.

Como dicía Simone de Beauvoir, «o problema da muller sempre foi un problema dos homes». Pero xa é hora de que sexa un reto compartido, de todas e de todos. Se realmente queremos transformar a sociedade e a economía, debemos tocar terra, mudar os cimentos e sementar igualdade desde os espazos onde nace o coñecemento.

Porque o futuro, se quere ser xusto, será feminista. Ou, simplemente, non será.