Amizade, a auténtica pedra do espírito de Compostela

No Camiño de Santiago non só se percorren quilómetros, tamén se constrúen vínculos. En ‘As amizades do Camiño’, Leire Alonso, alumna de 1º ESO no IES Beade, plasma esa dimensión humana cunha proposta orixinal: unha catedral formada por peregrinos.

Camiñantes de todas as idades, estilos e culturas compoñen a escena, unidas pola mesma ruta. Sen rostros definidos pero cheos de identidade, as figuras representan a diversidade e o espírito de comunidade que se vive no Camiño.

‘As amizades do Camiño’, debuxo de Leire Alonso. / FdV

Segundo explica Ángel Comesaña Dopeso, profesor de Leire, o proceso creativo foi especialmente enriquecedor: «Propuxo varios bosquexos con distintas ideas. O traballo do profesor foi guiala para lograr unha peza novidosa e diferente do común dos seus compañeiros». Neste sentido, o docente destaca tamén a importancia educativa deste tipo de iniciativas: «O Camiño ten tantos e tan variados aspectos que se poden traballar, que supón unha oportunidade moi boa para abrir a mente do alumnado ao desenvolvemento da súa creatividade».

A obra destaca por reinterpretar a chegada a Santiago non como unha meta física, senón como unha experiencia compartida, onde cada persoa forma parte da historia común. As amizades do Camiño non só homenaxea esa dimensión humana da peregrinación, senón que nos lembra que o que de verdade queda é a xente coa que compartimos o traxecto.

Precisamente por iso, o profesor Ángel Comesaña considera que unha das aprendizaxes máis valiosas nesta etapa é que «o alumnado sexa capaz de trasladar o seu universo particular a unha experiencia como é reflectir sobre o papel a súa propia percepción sobre o Camiño de Santiago e os aspectos que o rodean».