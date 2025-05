Entre hortensias e pedra

O Camiño de Santiago tamén se percorre cos ollos, e iso queda patente na obra de Valeria Rosales, alumna de Primaria do SEI San Narciso. En ‘O noso Camiño’, Valeria plasma unha escena que podería atoparse en calquera tramo galego da ruta xacobea: unha senda de pedra, unha igrexa ao fondo e unha abundante vexetación que enmarca o percorrido.

As flores, moi presentes no seu debuxo, semellan hortensias, recoñecibles pola súa característica cor violeta e azul, habitual nos meses de verán cando os camiñantes chegan a Galicia. Xunto a elas, os muros de pedra cubertos de verde, as pequenas capelas e os sendeiros estreitos configuran a imaxe máis tradicional do tramo final do Camiño.

‘O noso Camiño’, debuxo de Valeria Rosales. / FdV

Un dos elementos máis destacados da escena é o hórreo situado á dereita, símbolo da cultura rural galega. Antigamente utilizado para gardar alimentos a salvo da humidade e dos animais, hoxe segue formando parte da paisaxe como testemuña da conexión entre natureza e tradición.

A interpretación de Valeria do Camiño é persoal e moi coidada. A paisaxe convertese nun espazo acolledor, familiar e cheo de vida, transmitindo á perfección a esencia da ruta xacobea. Como destaca o seu profesor, Marcos Márquez: «É unha rapaza moi creativa. Gústalle o debuxo e a creatividade. Adora todo o que teña que ver coa pintura e pon moito esforzo nas súas creacións».