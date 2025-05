En directo | Apenas 24 horas para que comience el cónclave en el que los cardenales elegirán al sucesor de Francisco

"Será un cónclave de algunos días porque no podemos votar a quien no conocemos"

Los cardenales interceptados este lunes por los medios cuando se encaminan a las congregaciones generales de preparación del cónclave, que se iniciará el 7 de mayo, no se ponen de acuerdo: para algunos se necesitan más días para conocerse, para otros ya han tenido más de una semana, hay quien cree que será corto y otros que durará "el tiempo necesario". "Será un cónclave de algunos días porque no podemos votar a quien no conocemos", asegura el cardenal Louis Raphael I Sako, patriarca de la Iglesia caldea de Irak.