«Sabías que…?» en Santiago de Compostela

«Sabías que… foi un ermitán o que topou ao apóstolo Santiago 800 anos despois da súa morte?; que… o rei de Asturias ordenou construír unha igrexa enriba de onde estaba soterrado?; ou que… a primeira catedral foi totalmente destruída por Almanzor?»

«Coñecer o Camiño de Santiago significa coñecer a nosa cultura: a nosa arte, a nosa gastronomía, as nosas paisaxes». Teno claro Esther García, docente do colexio Sagrada Familia de Aldán, onde o alumnado de 1º da ESO conta con experiencia Xacobea dabondo nesta materia tras varios anos consecutivos participando do certame escolar.

Un momento do vídeo «Sabías que...?». / A. Villar

Abofé que se notou no seu traballo, o vídeo «Sabías que…?», que vén de deixar sen fala ao xurado cunha recompilación de todo o aprendido e que ben merece o primeiro dos catros galardóns repartidos na categoría de audiovisual. Na peza, un a un e de xeito claro e conciso, os estudantes van espertando a nosa curiosidade cos mellores datos da historia do Camiño. O atractivo engadido atopámolo na fermosa contorna de Cabo Home, convertida para a ocasión nun inmellorable set de gravación.

Os rapaces acolleron con entusiasmo esta experiencia que lles brindou a oportunidade de traballar en equipa e ao aire libre e gozar da riqueza natural, ademais de ter reforzado «moitas e moi diversas aprendizaxes», en palabras da mestra, que destaca «o traballo da paciencia e da constancia e a tenacidade» e o fomento das «relacións interpersoais» coas divertidas dinámicas creadas neses días de xogos na praia e conversas e intercambio de experiencias durante o percorrido.