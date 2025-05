En directo | Una misa en honor de Francisco da inicio al cónclave más internacional y numeroso de la historia

El cardenal uruguayo no descarta un papa latinoamericano, pero lo ve improbable

El cardenal de Uruguay, Daniel Sturla, no descartó que el próximo papa pueda ser latinoamericano, aunque ve improbable que esto vaya a suceder.

Así lo indicó en una rueda de prensa telemática que brindó desde Roma este martes, un día antes de ingresar al cónclave para escoger al sucesor del papa Francisco.

"Yo no descarto que pueda ser un papa latinoamericano, la verdad no lo descarto, pero no me parece que vaya a ser. Es solamente una opinión. De repente sale un papa latinoamericano y van a decir que Sturla no sabía nada", dijo.