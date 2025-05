Un año de las monjas cismáticas de Belorado: "Cada día estamos más ciertas del paso que hemos dado"

El 8 de mayo de 2024, las Clarisas de Belorado (Burgos) formaron un cisma en la iglesia sin precedentes en España. Las monjas de clausura firmaron un documento en el que declaraban su ruptura con la iglesia católica por discrepancias doctrinales y abrazaban a Pablo de Rojas Sánchez-Franco, obispo fundador de la considerada secta Pía Unión Sancti Pauli Apostoli. En el grupo de 14 monjas (dos de ellas desertaron de la decisión), una de ellas era andaluza: sor Paloma, la encargada de cuidar el corral doméstico, la cocina y una "de las más alegres" del convento aún ocupado en Burgos.

Sor Paloma lleva 23 años en el convento y tiene 47 años de edad. Nació en Córdoba y supo que quería entregar su vida a Dios con tan solo 7 años. A pesar de ser monja de clausura, ha realizado una entrevista con Franscico Canals, jefe de prensa de las religiosas, que han sido emitidas en Youtube. En la misma explica que utiliza un carrito de golf para llevar los piensos a los perros y recoger los frutos de la huerta. "Cada día estamos más ciertas del paso que hemos dado. No nos arrepentimos. Si nos quitan todo pues que nos quiten todo, porque hemos encontrado todo. Mi Dios y mi todo, que diría San Francisco", apunta Sor Paloma. Además, asegura que Dios les ha dado "energía para volver a comenzar y tenemos nuevos amigos que nos ayudan".

No hay resquicio de arrepentimiento por la ruptura con Roma que llevaron a cabo hace un año. "Cada vez estamos más metidas, aprendiendo un montón de cosas. Es muy bello, el sabor de lo verdadero. Es que no tiene nada que ver con lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Es no cierto. Esto es una luz y una belleza que te quedas atrapada", señala Sor Paloma. Además, recalca que han perdido a todos sus amigos, pero que han venido nuevos. Ven y hablan de otros "sedevacantistas". "No estamos solas, en América y en Francia hay muchísimos. Y en España, pero a ver si formamos un grupillo, porque necesitamos compañía".

Sor Paloma asegura que hay mucha gente que les ofrece su casa para el caso de que sean desahuciadas. "La gente se vuelca, pero ojalá no tenga que llegar eso", apunta. "Lo que Dios quiera".

Una orden de desahucio

Desde que rompieran con el Vaticano el pasado año, a las monjas cismáticas les ha pasado casi de todo. Algunas continúan en Burgos, mientras que otras están en Asturias, donde abrieron un restaurante a principios de este año para poder mantenerse.

Mientras tanto, han cambiado de obispo sedevacantista hasta en tres ocasiones. Tras seguir los pasos de Pablo De Rojas llegó Ribeiro da Silva. Sin embargo, tuvo que volver a su país y fue sustituido por Ricardo Subirón.

Pero los problemas de las monjas cismáticas están relacionados con la pérdida del convento en el que vivían. El Arzobispado de Burgos apuntó a través de un comunicado que las monjas serían desalojadas el próximo 10 de junio de 2025. Hay cinco monjas que no han participado del cisma y que conforman actualmente la comunidad monástica de Belorado, que sí podrán seguir viviendo en el convento.

Por su parte, el jefe de prensa de las monjas cismáticas ha comunicado que este 7 de mayo comparecerán ante el Juzgado de Briviesca, en una cita prevista para las 11 horas. Las monjas de clausura se desplazarán hasta la sede judicial en un vehículo junto a sus abogados y portavoces. El 13 de mayo será la cita clave: se celebrará un juicio para saber si las monjas cismáticas abandonan finalmente el convento por su propio pie, si vuelven al seno de la iglesia o si son desalojadas el 10 de junio. El jefe de prensa de las monjas recuerda que las religiosas "mantienen su confianza y seguridad interior".