La Fundación Amador de Castro celebra su ‘Special Down’

La Fundación Amador de Castro celebrará hoy el evento Special Down, que había sido organizado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. Originalmente previsto para el pasado 22 de marzo, tuvo que ser pospuesto debido a las malas condiciones meteorológicas. Mantiene el lugar de celebración, en las instalaciones de After, en la playa de Bastiagueiro, en Oleiros.

«Special Down conservará su vocación original. En síntesis, celebrar un evento con un espíritu abierto, participativo, orientado al disfrute y que ponga el foco además en darle una oportunidad de gozar de una jornada de esta naturaleza a personas con cualquier discapacidad», trasladó la Fundación, en un comunicado. After y La Vieja Escuela contarán con el apoyo de un grupo de voluntarios y monitores que garantizarán la seguridad y tranquilidad de las familias.