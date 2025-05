Talleres y música en Oleiros por la jornada ‘Special Down’

La Fundación Amador de Castro celebró, ayer, la jornada Special Down en las instalaciones de After, en la playa de Bastiagueiro, en Oleiros, para recaudar fondos y contribuir al apoyo de las personas con síndrome de Down y sus familiares, así como de los enfermos de alzhéimer y sus allegados. La iniciativa, que se había pospuesto por el mal tiempo, incluyó un concierto y talleres, y se habilitó una mesa de donaciones en la entrada de After.