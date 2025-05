Récord de altas capacidades en las aulas gallegas: más de 3.200 alumnos

Precocidad, talento y superdotación. Las altas capacidades pueden adoptar cualquiera de estas tres formas, tal y como recoge el Protocolo para a atención educativa ao alumnado de altas capacidades intelectuais, una guía de actuaciones que la Consellería de Educación elaboró en 2019 para ayudar a sus docentes a identificar y a intervenir con estos chavales. Frente a diversos mitos extendidos sobre el colectivo, la Xunta advierte a sus profesionales que estos niños y adolescentes se caracterizan por un perfil «tan heterogéneo como en el resto de la población» y que su rendimiento académico «no tiene, necesariamente, que ser elevado en todas las áreas».

De que la detección de esos talentos ha ido a más da prueba que desde 2019 se han sumado casi otros mil menores al listado de estudiantes superdotados, englobando desde 2º de Infantil a ESO, Bachillerato y a FP. De hecho, durante el último curso analizado por el Ministerio de Educación, 2023-2024, con datos recién difundidos, hay constancia de que estudian en las aulas gallegas un total de 3.235 estudiantes con altas capacidades, un 17 por ciento más que en el curso inmediatamente anterior. Ambas cifras —tanto el total como el aumento— se erigen, respectivamente, en los registros más elevados desde que el Gobierno central analiza ese indicador.

Pero, ¿a qué señales deben estar atentos los docentes? Son escolares, dice la Xunta, que adquieren aprendizajes tempranos de forma «autónoma», que suelen ser «rápidos» a la hora de retener información, que muestran una «gran curiosidad intelectual», que hacen «muchas preguntas», que poseen una «alta creatividad o inventiva».... Los distintos indicios son muchos más, pero la condición debe acreditarse mediante una evaluación psicopedagógica cuyo objetivo es «personalizar las actuaciones educativas necesarias» en pro de su desarrollo «integral».

No obstante, y pese a esas pistas que pueden observar los educadores, pero también la familia, hay expertos que sostienen que esos 3.300 chavales deberían ser muchos más, ya que, en general, en España, más del 80% de los alumnos con altas capacidades no están diagnosticados. En especial se da una infradetección entre las niñas: ellas suponen el 30% del alumnado de altas capacidades escolarizado en la comunidad, conforme a los datos del departamento que dirige Pilar Alegría, y hay especialistas que asocian esa menor detección con el hecho de que las niñas tienden «más a esconderse» para no sobresalir del grupo. La estadística revela también que es Primaria donde más se detectan este tipo de aptitudes.

Necesitados de apoyo

El Gobierno incluye la evolución de los escolares de altas capacidades dentro de las estadísticas que describen al alumnado que requiere algún tipo de apoyo educativo específico. Pero no son los únicos que caben en ese indicador, dividido en dos grandes grupos: los escolares que presentan necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad y trastornos graves (auditiva, motora, intelectual, visual, trastorno del espectro autista, del lenguaje o del comportamiento) y aquellos, entre los que figuran los superdotados, con necesidad específica de apoyo educativo. Bajo ese segundo paraguas se engloban casuísticas tan variadas como trastornos del aprendizaje o de la atención, alumnado con integración tardía en el sistema educativo español o con desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje o en situación de vulnerabilidad socio-educativa, entre otros.

Suscríbete para seguir leyendo