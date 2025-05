Depardieu, condenado a 18 meses de cárcel por agresión sexual en un rodaje

Gerard Depardieu, el icónico actor francés de 76 años que ha participado en más de 200 películas a lo largo de su carrera, ha sido condenado por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de su película Les Volets Verts, en 2021. La sentencia llegó desde un tribunal de París, que le impuso ayer una pena de 18 meses de prisión, aunque con suspensión de condena. Es decir, no pisará la cárcel… por ahora.

Las dos mujeres, que se encontraban trabajando tras las cámaras de la película, han declarado que en su momento tuvieron miedo de hablar, precisamente por tratarse de una figura tan poderosa en el mundo del cine. Una de ellas, diseñadora de decorados, confesó ante el tribunal que se quedó literalmente «petrificada» cuando Depardieu la acorraló en un pasillo, la atrapó con sus piernas y le tocó el cuerpo sin su consentimiento.

«Me aterrorizó. Tenía la mirada de un loco», dijo la víctima, que narró una escena digna de película de terror… Pero en la vida real.Aunque el actor negó inicialmente los hechos, en el juicio cambió varias veces su versión: primero que no la había tocado, luego que la sujetó por las caderas para no caerse, y finalmente que la tocó para llamar su atención. La víctima calificó su relato como «obviamente completamente falso». La abogada de una de las mujeres, Carine Diebold, lo dejó claro: «Es fuerte con los débiles y débil con los fuertes». Según ella, Depardieu se aprovechaba de mujeres que no tenían visibilidad pública y que eran más vulnerables. Vamos, que abusaba desde una posición de poder, algo que, lamentablemente, ya hemos visto muchas veces en la industria del cine.

Y esto no acaba aquí. A Depardieu ya se le acusó en 2020 de violar a la actriz Charlotte Arnould en 2018, cuando ella tenía solo 22 años. Ese caso sigue abierto y el actor tendrá que volver a sentarse en el banquillo más adelante este mismo año.

Además, otra actriz, Hélène Darras, también denunció al actor, pero su caso fue archivado por estar fuera del plazo legal. Y no nos olvidemos: otras 13 mujeres han acusado al actor de comportamiento sexual inapropiado. Él lo sigue negando todo.