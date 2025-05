La demanda de FP prospera en Galicia, pero cae el rendimiento del alumnado

De patito feo de las aulas a codearse con los estudios más codiciados y ser tratada, caso de los ciclos de grado superior, de igual a igual por la universidad, con la que compite. De que la Formación Profesional vive su momento más dulce da prueba que cada año que pasa la Administración autonómica saca pecho de la matrícula récord que consigue atraer. El pasado mes de octubre se repetía el esquema, esta vez llegando a casi 69.000 inscritos, incluyendo todas los regímenes y todos los grados. Su carácter práctico, la relativa rapidez para salir capacitado para trabajar o para reciclarse y un elevado grado de inserción laboral, conforme a los datos de la Xunta, la han ayudado a ganar adeptos. Pero si las aulas van a más, el rendimiento va a menos en los últimos años, en especial de forma más acusada en los ciclos de grado medio.

Así lo permiten constatar los datos del Ministerio de Educación sobre resultados académicos del alumnado de titulaciones de carácter presencial, que ganaron 3.000 alumnos desde la prepandemia. En 2022-2023, último ejercicio del que ofrece información, los gallegos anotados en ciclos de grado medio lograban superar un 79,2% de los módulos (materias) evaluados, un 10% menos del 88,2% en 2018-2019, el último curso prepandemia. En los ciclos superiores, que siempre superan en rendimiento a los de grado medio, la rebaja es más contenida, menos de la mitad, al pasar de superar un 91,2% de las materias examinadas a un 87,1%.

Si bien en 2022-2023 los esfuerzos de los estudiantes se saldaron con una ligera mejoría con respecto al curso precedente (2021-2022), no basta aún para revertir la tendencia al descenso manifestada a partir de 2019. De hecho, el desempeño gallego está por debajo de la media estatal.

Las estadísticas revelan además que también en FP se cumple la regla de que las chicas aprueban más asignaturas que sus compañeros de pupitre: un 90,2% frente a un 84,6% entre quienes aspiran a titularse como técnicos superiores y un 84,1% frente a un 75,8% entre los futuros técnicos.

Al igual que ocurre con los estudios de Bachillerato, el alumnado que estudia en centros privados manifiesta un mayor rendimiento: si en ciclos medios aprueban en la pública un 78,4% de los módulos evaluados, en la privada la cifra sube al 82%. La brecha se agranda en titulaciones superiores: 85,9% frente a 91,5%.

Aunque la información reunida por el Gobierno central no analiza el rendimiento del alumnado en función de su origen, sí refleja que el porcentaje de personas extranjeras matriculadas en ciclos de FP Básica, que fueron concebidos para intentar mantener a los chavales en las aulas, duplica al de los que cursan un ciclo superior: un 12,1% frente a un 5,9%.

El grueso de alumnado que planta Bachillerato se pasa a FP

En el curso actual el Bachillerato, la opción más frecuente de los estudiantes que quieren seguir formándose posteriormente en la universidad, ha conseguido sumar alrededor de mil alumnos más. Sin embargo, los cerca de 33.900 inscritos en esa enseñanza se quedan muy lejos de los 69.000 destacados por la Consellería de Educación cursando alguna de las opciones de Formación Profesional. Además, tampoco el Bachillerato se libra del fenómeno del abandono, que hace mella tanto en FP como en las carreras universitarias. Un informe del Ministerio de Educación sobre la situación en los cursos siguientes del alumnado que accede a Bachillerato, recoge que en el curso 2020-2021, el 96,1% del alumnado que accede a Bachillerato en 2019-2020, es decir, el curso anterior, continúa matriculado en esta enseñanza, pero un 2,2% aparece matriculado en otras enseñanzas del sistema educativo —en ciclos de grado medio, sobre todo— mientras que el 1,7% restante no está recogido dentro de la matrícula del sistema educativo. Teniendo en cuenta la matrícula de ese año, esos porcentajes suponen que 650 chicos y chicas que empezaron a estudiar Bachillerato en el que sería el curso de irrupción de la pandemia de covid no aparecen matriculados al año siguiente para continuar con esos estudios. De hecho, de todos ellos, un 46,3% no figura matriculado en el sistema educativo, indican desde el Ministerio de Educación, y los que sí lo hacen, que son la mayoría (unos 365 adolescentes), se han pasado a un ciclo de grado medio. Con todo, en los dos cursos precedentes, el número de chicos y chicas que prefirieron dejarlo para probar, incluidos los que prefirieron intentarlo en otra cosa, había oscilado entre 900 y casi un millar. Y todo ello a pesar de que Galicia es la cuarta comunidad, empatada con el País Vasco, en la que más resisten los jóvenes matriculados. El análisis del alumnado de Bachillerato refleja, como ocurría con FP, aunque en estas enseñanzas el alumnado que no va a la pública es minoritario, que cuatro años después de empezar los estudios consigue el título en mayor medida el alumnado de la privada. Tampoco hay variaciones en cuanto al sexo: son de nuevo las chicas las que más consiguen acabar. Aparte, el informe refleja cómo la edad sí importa: quienes accedieron a Bachillerato con 16 años, cuando en teoría les tocaba, tienen más éxito en completarlo.

