El curso escolar en Galicia: del 8 de septiembre al 19 de junio

El próximo curso escolar 2025/2026 empezará en Galicia el 8 de septiembre y finalizará el 19 de junio de 2026 para todas las etapas educativas, excepto los segundos cursos de los ciclos formativos de grado Básico, Medio y Superior de FP, que terminarán el 15 de junio, según publicó ayer el Diario Oficial de Galicia. Sin embargo, en el caso de las Enseñanzas de Régimen Especial, al igual que en el presente curso, teniendo en cuenta las características y particularidades de este tipo de enseñanzas, podrá flexibilizarse el arranque hasta el 15 de septiembre como muy tarde. En el caso del 2º curso de Bachillerato, las clases terminarán de acuerdo con las fechas previstas para la prueba de acceso a la universidad, PAU.

Los periodos de vacaciones escolares irán del día 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, ambos inclusive, en Navidad; los días 16, 17 y 18 de febrero para el Entroido, y desde el día 30 de marzo al 6 de abril, ambos incluidos, para la Semana Santa. Además, serán días no lectivos el 31 de octubre (Día do ensino), el 3 de noviembre (y no el 5 de diciembre previsto en el borrador) y las fiestas laborales de ámbito estatal, autonómico y local.

La orden de calendario también recoge que, para el próximo curso, las pruebas de evaluación de diagnóstico fijadas por el Gobierno del Estado a través de la Lomloe para 4º de Primaria tendrán lugar entre el 20 y el 24 de abril, y para 2º de ESO se realizarán entre el 13 y el 17 de abril.

En cuanto al periodo de adaptación para el alumnado de 4º curso de Educación Infantil, los centros pueden optar por una incorporación gradual que no se prolongará más allá del 12 de septiembre.

Una vez cerrado el plazo de solicitud de plaza en los centros y publicados ya los listados provisionales de admitidos y excluidos el pasado 25 de abril, el próximo 15 de mayo saldrán las definitivas. Tras ello, los plazos de formalización de matrícula serán del 20 al 30 de junio para los alumnos de Infantil y Primaria y del 23 de junio al 7 de julio para los de ESO y Bachillerato.