APAGÓN ELÉCTRICO ESPAÑA | En directo: causas y última hora de la red eléctrica en España y Portugal

Sara Aagesen comparece hoy en el Congreso por el apagón, cuyas causas todavía se desconocen

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, comparecerá este miércoles, 14 de mayo, en el Pleno del Congreso para rendir cuentas sobre el apagón general del pasado 28 de abril, cuyas causas todavía se desconocen.

La comparecencia de la vicepresidenta llegará una semana después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreciera unas primeras explicaciones en el Congreso y señalara que, aunque las causas del apagón no se conocerán hasta dentro de unos meses, no hay ninguna evidencia de que las energías renovables no tuvieron culpa, ni que influyera la situación de las nucleares.