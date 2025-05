Víctima de mala praxis en el ‘fisio’: «Tosí, él dijo ‘aquí no era’ y siguió pinchando»

El 27 de junio de 2019, la ourensana Elena Orbán Dasilva, de 24 años en la actualidad —tenía 18 entonces—, acudió a una sesión de fisioterapia en una clínica de la ciudad para aliviar unas contracturas. Era la segunda ocasión en la misma semana que el profesional que la atendió utilizaba con ella unas agujas de punción seca profunda. Después de que el sanitario insertase en la zona de los hombros ese instrumental clínico, sobre cuyas posibles complicaciones graves no informó a la paciente con anterioridad, ni tampoco le requirió consentimiento informado, la joven se extrañó cuando le sobrevino «una tos profunda, que nunca terminaba. Él paraba cuando yo tosía y dijo una frase que tengo en la mente: ‘Aquí no era’. Cuando dejé de toser él siguió pinchando. Intenté contener esas ganas, pero no era capaz. Eso me preocupó», recuerda la joven. El fisioterapeuta que le aplicó de manera incorrecta la técnica le perforó la pleura de ambos pulmones con dos punciones distintas. Una complicación que está descrita solo en 1 de cada 10.000 casos, pero que él desencadenó en dos pinchazos. «Salió y cogió una segunda aguja más grande, de bastante mayor tamaño, como mi teléfono. Me llamó la atención, pero él me dijo que tenía mucho músculo. Yo en aquella época estaba mucho más delgada. Pensé que él era un profesional, pero no», añade la afectada.

El sanitario, que aseguró en el juicio que tras estos hechos no ha vuelvo a utilizar la punción seca, está condenado a una multa de 1.800 euros y a una inhabilitación de 6 meses para ejercer la fisioterapia. Tuvo una manera de actuar «muy descuidada», con una «clara impericia» y sin «la mínima cautela exigible», según expone la Audiencia Provincial en la resolución que ratifica la sentencia de la magistrada Susana Pazos, del Penal Número 2 de Ourense. La justicia declara a este sanitario responsable de un delito de lesiones por imprudencia grave. Ni él ni la clínica —responsable civil subsidiaria— han recurrido al Supremo. La sentencia ya es firme. Cerrada la causa, Elena Orbán relata su historia a este periódico.

Las lesiones que sufrió —un neumotórax bilateral traumático— la mantuvieron una semana en el hospital tras ser intervenida. «No me dijo que podía haber ningún tipo de riesgo, ni en la primera ni en la segunda sesión con las agujas. No sabía en qué consistía esta técnica, solo vi las agujas y me dijo: ‘Tranquila, que no duele’», reprocha sobre el comportamiento del fisioterapeuta. «Me hubiera negado si me hubiera dicho que había ese riesgo», dice.

«Hubo un intervalo de unas cinco horas entre que me pinchó, fui caminando a casa, llegué, cené y avisé a mi padre para que me llevase a Urgencias. Cuando quería coger aire profundamente notaba como si tuviera la aguja clavada», dice la perjudicada.

«Al llegar a Urgencias me tomaron el oxígeno y el dato era normal. Saturaba bien y no me querían hacer pruebas, pero les convencí para que me hicieran una placa, porque les dije que me dolía mucho. Cuando tuvieron los resultados, vi a cinco personas de verde rodeándome y ahí empecé a llorar. Cuando vi que mi papá se echaba las manos a la cabeza dije: es algo grave. Al día siguiente de la operación, vino el médico y me dijo: ‘Si por mí fuera, enmarcaba tu caso en mi pared. Tenías un cuarto de la capacidad pulmonar’. Me dijo que el deporte me había salvado la vida. Todo eso me impactó», relata Elena, que se emociona todavía ahora.

«En medio de la operación estaba despierta, escuchaba todo, me hablaban a cada rato y empecé a marearme. De repente escuché: ‘¡Que se nos va a morir, dadme el oxígeno!’ Fui consciente de todo y resultó muy traumático».

«La sentencia constata que la técnica se aplicó mal, porque dirigió las agujas hacia la pleura. Se produjo en ambos pulmones y en la misma sesión. Nos llamó la atención que, tras un curso de dos fines de semana, un fisioterapeuta con una colegiación reciente aplicase una punción profunda en una zona tan complicada», señala Ricardo José Orbán Moreno, que ha sido el abogado de Elena. «En el mundo de la fisioterapia este asunto ha tenido relevancia», enlaza el letrado.