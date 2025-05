Olalla Otero, pediatra de la Maternidad HM Belén de A Coruña: «Para lograr una lactancia de éxito es clave no separar a la mamá del bebé»

«Para conseguir una lactancia de éxito, uno de los puntos clave es no separar, en ningún caso, a la mamá del bebé», subraya la doctora Olalla Otero, coordinadora del Servicio de Pediatría de la Maternidad HM Belén, «un equipo de pediatras-neonatólogos jóvenes», y «en constante formación y actualización», reivindica. «Uno de los puntos fuertes de nuestro servicio es la implicación constante que tenemos para fomentar la lactancia materna en los niños que nacen en nuestro hospital», resalta la doctora Otero, antes de explicar que «las matronas supervisan, cada día», y «ayudan a las madres a conseguir una lactancia exitosa».

«Pero no solo ellas. Todo el equipo está formado. Las enfermeras y auxiliares de la planta de Maternidad están implicadas, también, en esta labor», destaca, antes de apuntar que, en 2024, «con un total de 802 bebés nacidos» en las instalaciones de la Maternidad HM Belén, la tasa de lactancia materna alcanzó «el 78,4 % [629 bebés]». «Del total de madres que deseaban dar el pecho, 73 se pasaron a lactancia artificial, lo que significa que logramos un 88,4% de lactancias exitosas en el grupo de madres que optaban por esta modalidad», refiere, coincidiendo con la Semana Mundial del Parto Respetado.

Intervención del frenillo lingual

La coordinadora del Servicio de Pediatría de la Maternidad HM Belén llama la atención, asimismo, sobre «la labor de asesoramiento que se realiza» en el centro hospitalario coruñés, «corrigiendo la técnica y el agarre». «También nuestro equipo de pediatras está capacitado para valorar e intervenir el frenillo lingual, en los primeros días, durante el ingreso en la maternidad. Esto es muy importante, ya que un frenillo lingual corto provoca anquiloglosia», explica, antes de detallar que esto significa que «el bebé no puede mover bien la lengua» y, «por tanto, no puede extraer bien la leche», lo cual «provoca dolor y grietas a la madre», y «es una de las principales causas de abandono de la lactancia», de ahí que «su diagnóstico y tratamiento precoz» sea «vital para conseguir una lactancia de éxito».

«Además, si algún bebé todavía presenta dificultades, ofrecemos consulta de lactancia gratuita durante el primer mes de vida para los recién nacidos en nuestro hospital. Así garantizamos poder seguir apoyando a las madres tras el alta hospitalaria», remarca.

«Otro de los puntos claves para conseguir una lactancia de éxito», incide la doctora Otero, es «no separar, en ningún caso, a la mamá del bebé». «Por este motivo, aun en los partos mediante cesárea, mamá y bebé realizan contacto piel con piel, inmediatamente, y no se separan en ningún momento», asegura la coordinadora del Servicio de Pediatría de la Maternidad HM Belén, a lo que Coro Pereira, matrona de este centro hospitalario, agrega:

«Una vez que el bebé nace, se pone piel con piel con la mamá y, cuando vemos que está en situación de poder asumir una succión, se le acompaña. Seguimos ese acompañamiento durante el puerperio, el tiempo que permanecen en la maternidad. Antiguamente, eran 48 horas lo que estaban ingresadas, y seguíamos con ellas, supervisando las tomas, si veíamos la necesidad. A raíz de la pandemia de COVID, se redujo la estancia hospitalaria a 36 horas, y mantuvimos esa estrategia que ya teníamos, porque se vio que funcionaba bien».

La pediatra Olalla Otero, en la UCI neonatal de la Maternidad HM Belén de A Coruña. / Iago López

«Se revisan los pesos, cada día. Si hace falta a un niño, se le da una consulta de revisión, o bien con la matrona, o bien con el pediatra, en 24-48 horas... Todo esto nos ha permitido, también, tener estancias más cortas, sin que supusiese una complicación, o un riesgo, para el bebé o para la madre», indica la doctora Otero, mientras que Coro Pereira apunta:

«Después de que se produce el parto, o la cesárea, hacemos ese seguimiento de la lactancia, a demanda de las mamás. Al día siguiente, pasamos visitas y, si identificamos algún problema, lo valoramos. Si lo podemos resolver, genial. Si no lo solventamos al alta, les agendamos una cita, en 24-48 horas. Y, si no, ellas saben que pueden llamar al hospital, y pedir hablar con la matrona de la Urgencia, para solicitar una cita (solemos ser bastante diligentes, y darlas de la mañana para la tarde, o de la tarde para la mañana), que coincida con una toma, y a la que han de traer al recién nacido con ellas. Les aclaramos todas las dudas que les puedan surgir, si es posible, por teléfono (cuando no hay que supervisar una toma). Si no, vienen al hospital, y hacemos otro seguimiento de esa lactancia. Las mamás pueden recurrir a nosotras durante todo el primer mes de vida de sus pequeños. Saben que cuentan con ese recurso, y lo utilizan».

Unidad de Parto Natural

Por otro lado, «desde septiembre de 2019», la Maternidad HM Belén dispone de una «Unidad de Parto Natural (UTPR)», destinada a «aquellas mujeres que optan por vivir la experiencia del parto de un modo más fisiológico o natural, sin que ello suponga un peligro para su salud, o para la de sus bebés», sostiene la coordinadora del Servicio de Pediatría del hospital coruñés.

«La UTPR dispone de todos los recursos necesarios que ayuden, tanto a la gestante y a su pareja, como a los profesionales, a vivir la experiencia del parto de la forma más fisiológica, respetuosa y humanizada posible», considera la doctora Otero.

Cuidados Intensivos

«La habitación cuenta con elementos que ayudan a aliviar el dolor sin necesidad de recurrir a la analgesia epidural, como son la liana, el balón, la silla adaptada o la bañera de dilatación-parto, el elemento que más llama la atención», añade, antes de llamar la atención, también, sobre el hecho de que la Maternidad HM Belén cuenta, además, con «una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) neonatales, con capacidad para atender la mayoría de las patologías neonatales habituales», así como para «dar cuidado a los bebés que nacen de forma prematura».

«Siempre hay un pediatra en el hospital», afirma la doctora Otero. «Esto es muy importante, ya que, ante cualquier incidencia con el bebé, la atención es inmediata», insiste la coordinadora del Servicio de Pediatría de la Maternidad HM Belén, antes de apuntar «otra novedad de este año», y es que los especialistas de su equipo colaboran con compañeros «del Grupo HM en Madrid y Barcelona», lo cual les «permite», asegura, «dar la mejor asistencia» a sus pacientes. «Por ejemplo, aunque aquí no contemos con un pediatra especialista en Nefrología, nuestros pacientes podrán consultarse, a través de vídeo- consulta, con estos especialistas», recalca.

«La leche materna tiene una composición ‘dinámica’; se adapta a las necesidades del bebé» Con respecto a los beneficios de la lactancia, «de cara a las madres», Coro Pereira, matrona de la Maternidad HM Belén, resalta que «previene la morbimortalidad materna que supone una hemorragia posparto». «Cuando el bebé succiona, se sigue estimulando oxitocina. La lactancia consigue que el útero llegue a su tamaño natural antes, con lo cual va a repercutir en menos sangrado», apunta Pereira, quien reconoce como «muy importante» esta última cuestión. «Además, el vínculo materno-filial se establece de manera mejor», añade, antes de reivindicar que la lactancia, asimismo, «tiene para la sociedad una ventaja económica», ya que «los bebés amamantados con leche materna tienen menos ingresos hospitalarios», lo cual repercute en «menor absentismo laboral» de los papás, y «tampoco se producen deshechos». La doctora Olalla Otero, coordinadora del Servicio de Pediatría de la Maternidad HM Belén, explica, por su parte, que «la leche materna tiene la capacidad de adaptarse a la situación». «Es una leche con una composición ‘dinámica’, por tanto, es la leche perfecta para un bebé prematuro. Adaptada a sus necesidades», destaca. «Además, va cambiando y, cuando el niño tiene dos meses, por ejemplo, también se adecúa a sus necesidades, con lo cual previene la obesidad, riesgo de alergia, de intolerancias... También está, evidentemente, la parte de la inmunidad, ya que la madre ‘pasa’ a su bebé defensas, a través de la leche materna, con lo cual disminuye el riesgo de infecciones», señala. «Sumado el desarrollo dental, que también mejora por el tipo de succión que hacen los bebés con las mandíbulas», agrega Coro Pereira.

Suscríbete para seguir leyendo