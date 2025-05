La Xunta desgravará un 15% la compra de libros de 60.000 alumnos

La Xunta ha activado el procedimiento para implantar una de las medidas fiscales anunciadas por su presidente, Alfonso Rueda, en el pasado debate, en abril, sobre el estado de la autonomía. Se trata de las desgravaciones que aplicará la comunidad autónoma por la compra de libros de texto y material escolar. En un primer informe elevado ayer al Consello del Gobierno gallego, se estima que esta bonificación afectará a las familias de 60.000 estudiantes y que el impacto en las arcas autonómicas será de unos 6,3 millones de euros, puesto que esta es la cantidad que se prevé que ahorren los padres al poder desgravar el 15% del importe en la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2025.

En todo caso son cifras aproximadas, dado que los números más precisos se conocerán cuando la medida se recoja, a final de año, en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2026. La desgravación fiscal se marcará en la declaración de la renta que se haga dentro de un año y tendrá efecto sobre las compras que se realicen entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025. Por eso, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, —que compareció con Rueda al terminar el Consello—, pidió a las familias que guarden los recibos de todos los libros y otro material escolar que se vaya adquiriendo.

La bonificación está sujeta a determinadas condiciones, que no han variado desde que Rueda la avanzara en su discurso en el debate parlamentario sobre el estado de la autonomía. La desgravación será del 15% de la factura, con un límite máximo de 105 euros por hijo y para familias con rentas per cápita anuales de entre 10.000 y 30.000 euros cuyos hijos, además, estén matriculados en Primaria o ESO y que en la actualidad no se acojan a las ayudas para libros de texto y material. «Se demuestra así que somos un Gobierno que cumple con sus anuncios y en el que se puede confiar», destacó el Conselleiro tras presentar los detalles de esta bonificación fiscal.

Esta medida se suma a otras ya vigentes, como la gratuidad de las primeras matrículas universitarias y de las escuelas infantiles o las ayudas para libros y material que se aplica a las familias que ingresasen menos de 10.000 euros por cabeza. Precisamente, esas subvenciones podrán solicitarse hasta el 20 de junio y oscilan entre los 160 y los 270 euros, dependiendo de la renta y la etapa educativa. En el actual curso, indicó el conselleiro, 163.000 alumnos obtuvieron libros gratuitos a través del fondo, de las ayudas para la compra de manuales o del programa del libro electrónico.