Manu Tenorio a Ortiga: « Si lo llego a saber, le hago la cobra a Nuria Fergó»

Galicia presenció anoche en la TVG el nacimiento de la colaboración más inesperada del año. A miña gran cidade unió al artista compostelano Ortiga con el cantante sevillano Manu Tenorio para vivir cuatro experiencias únicas con el objetivo de conquistar al hispalense y convencerlo de quedarse en Santiago de Compostela.

«Los gallegos son muy listos»

Con el reloj en contra, ya que solo tenían una hora para realizar todas las actividades, su aventura comenzó de forma original con una visita al mercado de abastos, donde Ortiga va a comprar cuando quiere «buen producto, que los músicos somos de buen comer».

Allí no pasaron desapercibidos y rápidamente se convirtieron en el centro de atención. «¡Ay, qué cosa guapa! ¡Eres muy guapo, chico!», le decían algunas de las vecinas al sevillano. «Es súper agradable, las señoras no paran de pedirle fotos», algo que el compostelano veía normal, porque ante «un hombre apuesto y de buena voz, ¿cómo no estar embobado?», comentó con simpatía.

El ambiente, la calidad del producto gallego y la hospitalidad compostelana despertaron en Tenorio el recuerdo de cuando acompañaba a su abuela al mercado de Triana. En un punto en común con su anfitrión compostelano, reconoció su amor por el queso gallego: «¡Me encanta, me lo mandan por Navidad!». Además, descubrió durante su visita la habilidad de las vendedoras gallegas para vender todo lo que pueden. «Los gallegos son muy listos», comentó tras gastar con Ortiga, casi sin quererlo, 50 euros en queso. «Sabe apreciar el producto gallego», confirmó Ortiga.

«Si lo llego a saber, le hago la cobra a Nuria»

Durante su visita, el sevillano habló sobre cómo le cambió la vida participar en Operación Triunfo. “Antes trabajaba en la ‘BBC’ desde hacía años. En bodas, bautizos y comuniones”, explicaba entre risas. Sobre su experiencia en OT, aseguró que fue de las mejores de su vida, un fenómeno que dejó un «poso muy bonito e imborrable que alcanzó a varias generaciones».

Aprovechando la confianza, Ortiga quiso buscar el 'salseo' y preguntó a Tenorio por la famosa «cobra» de Bisbal a Chenoa: «No soy herpetólogo, pero cuando lo vi dije: tiene pinta de cobra», comentó Ortiga. Tenorio, que no quiso profundizar en el tema, aseguró con humor que supieron «rentabilizarlo muy bien». «¡Si lo llego a saber, le hago la cobra a Nuria [Fergó]!», concluyó.

Cocinando un nuevo dueto

La segunda parada fue en la Chantadina, una taberna emblemática del barrio de Sar, conocido por sus hermosos paseos y su impresionante Colegiata. «Aquí empecé a dar catequesis, pero cuando me vino el uso de razón cambié la catequesis por la Chantadina», contó Ortiga a Noelia Rey y Tenorio.

Manu Tenorio y Ortiga de tapas por Santiago con «A miña gran cidade» / FDV

Entre tapas de tortilla y habas, el sevillano quedó conquistado por la gastronomía local y la abundancia de tapas gallegas: «¡Ortiga, tú sabes cómo conquistar a un hombre! Estamos a cinco minutos de un dueto si seguimos a este ritmo».

Por si las abundantes tapas de la Chantadina no fueran suficientes, Ortiga llevó a Tenorio a la tercera experiencia en ‘O Bochinche’, en el barrio de San Pedro, su local favorito desde hace muchos años. Tras tomar croquetas de panceta, pulpo y ensaladilla rusa, Tenorio parecía completamente conquistado: «Al final voy a acabar empadronándome en Santiago», avisó. Ortiga estaba convencido de que con esta experiencia, Manuel Ángel Vergara Tenorio era “ya prácticamente gallego”.

«Este va a ser vecino de Santiago o, como mínimo, de Sigüeiro»

Manu Tenorio, Pili Pampín y Ortiga en la tienda Estudio 54 de Santiago. / FDV

Finalmente, la visita terminó en Estudio 54, un emblemático local especializado en guitarras por el que han pasado artistas como Leiva, Loquillo o Mick Thomson de Slipknot. La sorpresa final fue la aparición de la icónica Pili Pampín, ante quien Manu Tenorio se animó a cantar, dejando boquiabiertos tanto a Pampín como a Ortiga.

Finalizadas las cuatro experiencias, la buena química entre anfitrión e invitado a lo largo del programa ya dejaba entrever cuál sería la decisión de Tenorio. «Hice el Camino de Santiago dos veces en momentos en los que no estaba bien anímicamente», recordó emocionado el artista, lo que lo llevó, para alegría de Ortiga, a tomar su decisión: «La verdad es que no me vendría mal pasar unos días más aquí». «¡Este va a ser vecino de Santiago o, como mínimo, de Sigüeiro!», concluyó Ortiga.