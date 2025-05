«El gran reto es lograr equidad territorial en los tratamientos de rehabilitación»

Un millar de médicos rehabilitadores de toda España, «e incluso, de otros países, sobre todo, de Latinoamérica y Portugal», se han dado cita, esta semana, en A Coruña, en el 63º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (Sermef), que ha contado con «cerca de 200 ponentes, muchos de ellos, reconocidos a nivel internacional», reivindica la doctora Helena Bascuñana, presidenta de la Sermef, sobre un encuentro científico en el que se han abordado las últimas innovaciones tecnológicas en el diagnóstico y tratamiento de diversas patologías que requieren de su especialidad, así como el uso de la inteligencia artificial (IA) en el campo de la Rehabilitación, entre otras cuestiones.

«Somos la especialidad médica que se dedica a la función, esta cosa tan etérea, pero tan importante. La función, al final, es el tercer indicador de salud, después de la mortalidad y la morbilidad. Esto no lo digo yo, lo dice la OMS», apunta la doctora Bascuñana, quien resalta que los médicos rehabilitadores se dedican «a mejorar la función de las personas, tanto de aquellas que van a tener una discapacidad transitoria, como del 10% de la población que tiene una discapacidad permanente». «Esto significa que manejamos un grupo de ciudadanos enorme, de los cuales casi el 90% tiene problemas de movilidad», señala, antes de pormenorizar los temas que han abordado en la cita coruñesa: «En nuestro congreso nacional siempre hay un gran grupo de valoración funcional, porque esto es lo que hacemos. También, de tratamientos para disminuir la discapacidad (que pueden ser desde medicina regenerativa, hasta tratamientos con viscosuplementación, para los dolores articulares...). Presentamos, asimismo, las bases para la acreditación de las unidades de Neurorehabilitación. Esto también es muy importante porque, hasta ahora, nuestra sociedad científica no acreditaba. Y, además, se da visibilidad a todas la novedades que hay en ortoprotésica, así como en toda la tecnología que utilizamos para el diagnóstico, fundamentalmente, la ecografía y la neuroestimulación».

«Son las últimas novedades de lo que ha ocurrido, en el último año, en la especialidad», prosigue la doctora Bascuñana, quien hace hincapié en que el Congreso Nacional de la Sermef «es la plataforma donde todo el mundo puede venir a ver qué se está ‘cociendo’, qué pasa por el mundo». «Tenemos casi 200 ponentes, muchos de ellos reconocidos internacionalmente, que no solo tienen visibilidad en el territorio nacional, sino que también cuentan con relevancia, a nivel mundial, y que aportan lo que se está ‘cociendo’ fuera de nuestras fronteras», subraya la presidenta de la Sermef, antes de detallar cuáles son los avances más recientes en el ámbito de la Rehabilitación y la Medicina Física. «Lo primero es, por supuesto, la integración de la IA, que está de moda, y nos va a ayudar a disminuir, como primera fase, nuestro trabajo burocrático. En este momento, más o menos, en una plantilla de nueve médicos, se dedican a hacer informes unas 1.600 horas al año. Esto es, prácticamente, una jornada completa de un facultativo. En Sermef contamos con un proyecto que va a intentar reducir ese tiempo al 50%, utilizando IA, para poder dedicárselo a nuestros pacientes, que son nuestra verdadera razón de ser», destaca.

«También es relevante —continúa— que vamos a introducir las bases para acreditar las unidades de Neurorehabilitación, con la Sociedad Española de Calidad Asistencial», refiere la doctora Bascuñana, antes de llamar la atención sobre otra realidad que se ha abordado en el 63º Congreso Nacional de la Sermef: la falta de profesionales. «Según los datos internacionales, lo ideal sería que hubiese 3,3 médicos rehabilitadores por cada 100.000 habitantes, pero la realidad, en España, es que no llegamos a los tres. Y, lógicamente, hay un déficit en las áreas más despobladas de nuestro país», reconoce la presidenta de la Sermef, quien considera, no obstante, que, «gracias al uso de la telemedicina, y de las nuevas tecnologías», esto «va siendo cada vez menos difícil» ya que, «ahora, todo el mundo es capaz de tener formación, incluso, aunque no esté cerca de los canales habituales».

«Cuando yo era residente, te tenías que mover en Madrid o Barcelona. Esto, afortunadamente, ha cambiado muchísimo, hay un montón de plataformas, las formaciones son semipresenciales...», apun

ta la doctora Bascuñana, antes de poner sobre la mesa el que, desde su punto de vista, es el desafío «prioritario», en estos momentos, de su especialidad. «Lo más importante es conseguir la equidad en todo el territorio nacional. Que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades de tratamiento de rehabilitación, con independencia del sitio en el que vivan. Y esto, desgraciadamente, no es así», advierte la presidenta de la Sermef, e incide: «Queremos que nuestros pacientes mejoren, independientemente del lugar en el que vivan, y que tengan las mismas oportunidades. Y otro reto importante, también, es que sientan que tratarlos con las nuevas tecnologías es igual de bueno que ir a los sitios. La efectividad de los modelos mixtos (primero se les enseña, y luego lo hacen en casa, con un seguimiento a distancia) está científicamente demostrada».