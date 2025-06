Lucía Veiga, nova presidenta da Academia do Audiovisual

A Academia Galega do Audiovisual acaba de elixir á nova xunta directiva que rexerá o destino e as actividades da entidade durante os próximos dous anos. A actriz coruñesa Lucía Veiga será a nova presidenta da Academia e substitúe no cargo a Álvaro Pérez Becerra. Lucía Veiga convértese así na novena presidenta da institución e a terceira muller en ocupar o cargo. Actriz, humorista e presentadora de televisión, Lucía é coñecida polas súas aparicións en populares programas de TVG como Malicia noticias, Luar e Malo será, e por papeis en series como Rapa, Vivir sin permiso, Serramoura ou El desorden que dejas. Foi nominada aos Premios Goya polo seu papel en Soy Nevenka, filme de Icíar Bollarín e gañou tres Premios Mestre Mateo consecutivos polos seus traballos como comunicadora no programa Malicia noticias, e como actriz na serie Rapa e no filme As Neves.

«Estou moi agradecida pola confianza que deposita en min esta xunta directiva para encabezar a candidatura, e polo apoio da asemblea. Son consciente do reto, das tarefas e da responsabilidade, e, con esa vertixe que dá o descoñecido, tentarei, tentaremos estar á altura. A Academia Galega do Audiovisual ten na súa man o deber de traballar por un sector plural no que conflúen profesionais moi diversos, e o consenso é fundamental e ao tempo complicado. Só escoitando a todas a partes e integrando as necesidades pode conseguirse representar a un colectivo como este. Os meus obxectivos principais son continuar na liña do diálogo e de acordo aberta polas xuntas anteriores, e que as persoas asociadas perciban o valor que lles aporta esta institución, que se sintan representadas», apunta Lucía Veiga.

A actriz coruñesa estará acompañada na xunta directiva por profesionais de recoñecido prestixio do sector audiovisual. Incorpóranse a maquilladora e perruqueira Fani Mosqueira, o director de produción Javi Lopa, e os produtores Sara Horta e Xosé Manuel Barreira.