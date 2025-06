Mafalda, nueva incorporación de Viñetas

Viñetas desde o Atlántico contará con una nueva figura esta edición, la de Mafalda, la nena rebelde que Joaquín Lavado, Quino, creó en 1963 para un encargo publicitario de la marca de electrodomésticos Mansfield que nunca vio la luz, pero que su autor decidió rescatar para el semanario argentino Primera plana, porque le vio más recorrido a esa pequeña de seis años, soñadora y contestataria que, sin él saberlo entonces, se convertiría en un icono.

La Xunta de Goberno Local del Concello de A Coruña aprobó ayer una modificación en el presupuesto de 9.520 euros para la creación de su escultura, que se instalará en la ciudad año a año en agosto, como ya lo hacen otros personajes de ficción, como Superman, Spiderman, Asterix y Obelix, Corto Maltés, Pitufina, Mortadelo y Filemón o la familia Simpson. Según ha podido saber este diario, en esta ocasión, el homenaje no será solo para la niña que odia la sopa y que en una de sus viñetas soñaba con aprender idiomas para ser intérprete en la ONU, sino también para Quino, su creador, cuando se cumplen cinco años de su muerte, por lo que la programación incluirá no solo contenido sobre ella, sino sobre otros personajes que salieron de la pluma y el papel del creador argentino.

Y es que, aunque esta pequeña y su universo sean sus obras más conocidas, las tiras de Mafalda se publicaron apenas nueve años, y la carrera de Quino había empezado una década antes y se mantuvo mucho después, hasta que la enfermedad le impidió seguir dibujando e inmortalizando con sus manos y sus frases el día a día de la clase media, con sus problemas, pero también con sus luchas y sus victorias.

La primera aparición de Mafalda fue en septiembre de 1964 y la última, el 25 de junio de 1973, aunque su legado es ya eterno y en el imaginario popular están sus ingeniosas frases y respuestas, como cuando le dijo a Miguelito, aquel día que se había levantado «pedante», que le aguantaría así, «¿para qué somos tus amigos, si no?», le preguntaba y él le contestaba que «para codearse» con él, o como cuando aseguró que Manolito no respondía «a sus mandos naturales» porque no le gustaban los Beatles o como cuando le acercó a una mosca una radio que decía que «aumentan las reservas de armas nucleares», que «crece el problema del hambre» y que hay «violentos choques raciales» y después la mata con insecticida y concluye que, «así, la pobre, no lamentará mucho haber dejado este mundo» o como cuando, observando unos árboles con Felipe le pregunta si no cree que «cada día están más torcidos» y Manolito se afana en comprobar dónde flaquean esos troncos que él ve tan derechos y ella le responde: «No te gastés, Manolito, estamos hablando de los derechos humanos». Cada una de estas ideas —aseguraba Quino— le llevaba «cuatro horas de pensar», ahí, sentado en su mesa de dibujo, hasta encontrar la frase certera que arrancase una sonrisa e hiciese pensar a sus lectores. Este trabajo le reportó muchas distinciones, entre ellas, el Príncipe de Asturias, en 2014.

El festival se celebrará del 11 al 17 de agosto y, según avanzó el Concello, tendrá como «una de sus figuras centrales» a Castelao, para conmemorar el 75 aniversario de su fallecimiento. En el cartel, elaborado por Rubén Rial, ya había alguna pista de que Mafalda podría ser una de las homenajeadas este año porque aparece sentada en una escalera, al lado de la Torre de Hércules, comentando quién sabe qué, con Gaspariño, de Xaquín Marín, y rodeada de otros muchos personajes.

Los nombres de Fermín Solís, Carlos Azagra, Magius y Encarna Revuelta se dieron a conocer en el Salón del Cómic de Barcelona como algunos de los artistas que participarán en esta edición de Viñetas desde o Atlántico, la segunda dirigida por el creador coruñés Manel Cráneo después de la renuncia de Miguelanxo Prado en 2023 a seguir al frente de la iniciativa tras haber sido su alma mater y haber organizado la cita durante su primer cuarto de siglo.

A falta de que se haga público el resto de artistas que compondrán el cartel y de que se expliquen cómo serán las exposiciones —normalmente, se muestran páginas originales de los autores— que se abran al público, está claro ya que tanto Mafalda como Quino y sus personajes estarán muy presentes este agosto en la ciudad.

