Pediatras gallegos demandan crear una Unidad de Cuidados Paliativos a domicilio las 24 horas

Jesús Sánchez es el pediatra del que más se habla estos días. Tomó una decisión que provocó un cambio en los servicios paliativos infantiles del Hospital de Cruces (Barakaldo) y que probablemente trascenderá —al menos a modo de reflexión— en el resto del país. Atendió fuera de su horario laboral a una niña de cuatro años en sus últimos momentos de vida. Acudió a su domicilio de madrugada con un equipo de enfermeras y psicólogos, le dieron una muerte digna y, al día siguiente, fueron amonestados. La comunidad médica reaccionó y se posicionó junto a su homólogo. Solo un día después, el gobierno vasco decidió mejorar el sistema para los menores que necesitan cuidados paliativos: van a crear una estructura asistencial de 24 horas y los siete días de la semana.

En Galicia no se anunció una implementación del servicio. Desde la Consellería de Sanidade aseguran que están trabajando para incluir la atención paliativa pediátrica en el nuevo Plan de atención a pacientes paliativos. No especifican si esto significará que los niños que necesiten asistencia en sus casas de madrugada van a poder contar con un facultativo que los atienda sin tener que acudir al centro hospitalario.

Por otra parte, pese a que aseguran que el plan se «está a impulsar», en un informe del Ministerio de Sanidad elaborado en 2022 se refleja que hace tres años ya se hablaba de un nuevo plan en desarrollo. Por ahora, la comunidad mantiene el que tenía, el Plan Gallego de Cuidados Paliativos de 2007, que además es de los más antiguos de España. Galicia cuenta únicamente con dos equipos de Cuidados Paliativos Pediátricos interdisciplinares, uno en A Coruña y otro en Vigo. También hay un equipo de trabajo en Santiago. En el resto de la comunidad se hace frente a la demanda a través de las unidades de Oncología y Pediatría. El número de unidades específicas contrasta con el de otras comunidades como Andalucía, que tiene nueve, Madrid, con siete, o Murcia con cinco.

Médicos piden el servicio

Según fuentes del Sergas, las carencias del servicio de atención a domicilio 24 horas ya fomentaron que se fuese «de favor» a tratar pacientes fuera de horario, alargando horas de trabajo no remuneradas. Incluso hubo casos de sedaciones paliativas para mejorar la situación de los menores con pocas horas de vida. Son irregularidades como la del médico de Cruces, aunque según pediatras como Juan Sánchez Lastres del centro de salud de Chapela, «no hay duda de que este acompañamiento va dentro de la deontología médica, es el principio de beneficencia», indica.

En la misma línea, el presidente del Colegio Médico de Pontevedra, Isidro Lago, recuerda que «un médico no es un funcionario» y su trabajo no acaba a las 15.00. «Estar pendiente de los pacientes es vocación, no se puede amonestar. Otros compañeros que lo hacen, se ignora», opina.

«Continuidad» asistencial

Por su parte, José Ramón Fernández, que hasta hace dos años fue presidente de la Asociación Gallega de Pediatría, menciona que «tiene que haber una asistencia con continuidad. Es una asignatura pendiente en Galicia». Con todo, reconoce que no es una solución sencilla porque requiere personal y fondos.

Los niños que necesitan cuidados las 24 horas y los siete días de las semanas los tienen, pero en un hospital al que obligatoriamente deben desplazarse. La jefa de servicio de Pediatría Ana Concheiro explica que «ya se están haciendo unos cuidados muy buenos sin plan». Afirma que el nivel de especialización es muy alto, aunque reconoce que falta un plan de la Consellería: «Para definir los recursos y que no todo sea voluntariedad y esfuerzo de los profesionales, llegando a zonas como Burela y que no solo se beneficien los hospitales grandes».

Ante la serie de reuniones que están teniendo lugar para elaborar el nuevo plan, Concheiro asegura que se les pedirá que añadan la atención domiciliaria a todas horas. «Esto no es un páramo, los niños están muy bien atendidos, pero pediremos más estructura institucional. Será el colofón después de que se garantice una red de recursos, imprescindible para llegar a los domicilios», dice la facultativa.

