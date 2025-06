Un congreso sobre avances frente al alzhéimer por el 30 aniversario de Afaco

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de A Coruña (Afaco) celebrará su 30 aniversario con el congreso 30 años de memoria y esperanza: avances y desafíos en el alzhéimer. La cita está programada para los días 27 y 28 de noviembre en la ciudad.

El acto se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del 30 aniversario de la entidad, que desde 1995 ha trabajado en la atención a personas con demencia y sus familias en la comarca.

En la presentación del congreso, la presidenta de Afaco, Patricia Babío, recordó que «hace 30 años no existían apenas recursos ni información» sobre esta enfermedad y hoy atienden «a unas 200 personas con demencia cada día». «Pero lo más importante es que ofrecemos acompañamiento, comprensión y un enfoque profesional, centrado en la persona», añadió, orgullosa del trabajo.

Nina Villasuso, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, entidad anfitriona del acto, puso el foco en el compromiso del sector farmacéutico en el acompañamiento a personas en situación de dependencia y soledad no deseada. «Muchas veces somos el único profesional sanitario accesible, especialmente en núcleos rurales. Por eso esta alianza con Afaco es tan necesaria», manifestó.

El congreso de noviembre abordar, con la presencia de expertos nacionales e internacionales, intervenciones tras el diagnóstico, tratamientos innovadores, terapias no farmacológicas, nuevos modelos de atención y también aspectos clave como la soledad no deseada o el papel de los cuidadores. La neuróloga Celia Pérez, presidenta del Comité Científico del congreso, recordó que esta es «una pandemia silenciosa que, a diferencia del COVID, no va a desaparecer sino todo lo contrario, las cifras van a seguir creciendo».