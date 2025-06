Premio dos psicólogos galegos á xornalista Carme Villar

Carmen Villar, xornalista de Faro de Vigo, recolleu onte o premio Xoán Vicente Viqueira, que convoca o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, pola súa reportaxe «La comunidad sigue sin tocar techo en el uso de antidepresivos: un 52% más en 10 años». O xurado resaltou a súa abordaxe dunha problemática estrutural como é o modelo de atención á saúde mental, no que se prioriza a abordaxe farmacolóxica en detrimento da intervención psicoterapéutica, dificilmente accesible no sistema público de saúde. «A xornalista propón alternativas sen caer no alarmismo, dando voz a fontes expertas, o que o convirte nun exemplo da función de servizo público do xornalismo», destacan. Ademais, o pianista e escritor James Rhodes recibiu o premio Dolores Llópiz «en recoñecemento a súa contribución á sensibilización sobre os problemas da saúde mental.