Sen Senra: «Con esta trilogía me vacié por completo, descansaré un tiempo de hacer música»

714 días después del primer volumen de la trilogía, Christian Sen Senra (Vigo, 1995) finaliza su maratón particular con PO 2054AZ Vol. III. «La mejor celebración será descansar un poco», asegura después de un proceso en el que se ha «vaciado» para dar sentido y completar lo logrado en 2023 y 2024. En poco más de 35 minutos el artista gallego lanza 14 temas que sintetizan el regreso al hogar del héroe. «Un disco con denominación de origen», apunta después de componerlo principalmente entre su aldea de Presqueiras, en Forcarei, y otras ubicaciones de las Rías Baixas.

¿Cómo llega a este fin de la trilogía después de dos años?

Estoy sinceramente vaciado por completo, entre emocionado, vaciado y lleno. Una mezcla de muchas cosas, de muchas sensaciones.

En varios temas, especialmente Romeo, se aleja de sonidos urbanos para algo más cercano a ritmos latinos o incluso salsa. ¿Cómo afrontó este disco?

Pues para mí es la gran vuelta y la gran reconciliación con la guitarra. Es un trabajo mucho más introspectivo y reflexivo, quizás como hacía tiempo atrás. Y con las lecciones más aprendidas con el crecimiento y conocimiento que tuve. Fue la vuelta a enamorarme de la guitarra. Hacía tiempo que no me iba con ella a todos lados o me pasaba horas buscando emociones a través de ella, y así nació todo el disco.

En Eternamente joven dice que «Puede romperse hasta el cielo que mi espíritu no». Estas canciones se parecen mucho a Sensaciones o Tumbado en el Jardín. ¿Van en esa línea?

Justo, es un poco eso. He vuelto a conectar ahí. Es el Christian que empezaba, al final los viajes son eso: alejarse, conocer… y como quien sube una montaña muy alta decir «Aquí estoy cómodo, aquí lo estoy menos o estoy realmente yo». Este volumen tres es el cierre y mi yo más verdadero.

Hablando de viajes, le vimos en Brasil hace unos meses. ¿Dónde vino la inspiración para este disco?

Este disco es muy en casa, en Galicia y de hogar. Sí que es cierto que en los otros tengo escrito en furgonetas, aviones, hoteles, en sitios lejos de casa y este fue lo más hogareño que había hecho hasta mucho tiempo atrás. Mucho en mi pueblo, de Presqueiras, y alguna cosita entre Pontevedra y Vigo, rulando por Rías Baixas y grabando.

Padiante ya se había viralizado con el adelanto, pero desde su lanzamiento en Luar se ha viralizado aún más. Parece el himno no oficial del verano gallego. ¿Cómo vive esta acogida?

Pues la verdad, se me pone hasta la piel de gallina. Sinceramente, con eso ya me doy por feliz y satisfecho. Con el trabajo y el viaje hecho. Todo me llevó ahí, quería escribir una canción en gallego pero quería que tuviese algo realmente especial y que conectase con mi gente. Y la canción no es mía, es de todos.

En Espantando palomas o en Si yo no supe cuidarte se ve una versión más luminosa del amor, con reconciliación, o incluso de la vida. ¿Es producto de la madurez y todo ese proceso que comenta?

Literal. Cuando hablo del viaje es geográficamente pero también emocionalmente. La realidad es que uno va creciendo, aprendiendo y poniendo el foco en las cosas importantes. Mi reflexión vital y espiritual son los mensajes que dejo ahí.

Esa idea de que es su disco más personal también se nota en que es el primero sin colaboraciones. Tras darle tanta importancia a la guitarra, ¿cómo lo veremos en directo? ¿Más intimista?

Ahora mismo tengo que parar, respirar, descansar un poco y ya empezaré a pensarlo más adelante. Pero la guitarra es mi tótem de toda la vida, la pieza clave. Obviamente tiene que estar ahí conmigo siempre.

En el último tema del disco tras el repicar de campanas dice que «aquí no enterramos un cadáver, aquí plantamos semente». ¿Qué planta o qué nueva versión de Sen Senra veremos?

Con esta trilogía me vacié por completo, me dejé todo y ahora mismo descansaré un tiempo de hacer música. No tengo prisa, necesito cargarme de energía e inspiración. Espero dejar un poco de semente de cultivo para inspirar a quien se conecte con su yo interior o curiosidades. Sin prisa, más adelante veré lo que iré haciendo, pero la realidad es que necesito descansar un tiempo.

¿Es una liberación haberla terminado? ¿Cree que le puede abrir la puerta a probar otros roles como producir, escribir un libro u otras disciplinas?

Totalmente. A ver, yo soy músico y es lo que me emociona. Necesito descanso porque soy muy exigente con cada obra y ha sido muy intenso estos tres años sin parar de pensar en el imaginario, en los singles. Una auténtica locura. El arte me encanta y a saber si de repente me da por hacer cualquier otra cosa que me estimule.