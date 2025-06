Unha rapaza de Redondela gaña lendo en galego o concurso infantil da Feira de Madrid

Sen mostrar nerviosismo, con dominio do escenario e con naturalidade, Candela Fernández García saíu a ler o venres na Feira do Libro en Madrid durante tres minutos un fragmento de Caramomia, unha obra coral escrita por María Lado, Ledicia Costas, Daniel Landesa e máis El Hematocrítico, con ilustracións de Martín Romero e publicada pola editorial Xerais. Esta lectora voraz de cuarto de Educación Primaria do CEIP de Laredo, en Chapela, Redondela, fíxoo tan ben que foi proclamada gañadora da III edición do xogo de lectura en voz alta Os pequenos xigantes dalectura.

Candela foi a única participante galega e a única que leu nunha lingua cooficial que non fora o castelán. Esta edición era a primeira vez que se abría a outros idiomas do Estado. Candela foi unha das nove finalistas seleccionadas entre máis de 8 000 lectores participantes de 4.º de Primaria en 200 centros escolares de nove comunidades autónomas.

O xurado destacou de Candela a súa «destreza lectora nunha final cun nivel altísimo». E tamén quixo subliñar coa concesión deste premio «a riqueza cultural e lingüística de España». A distinción prodúcese en plena polémica pola decisión da presidenta madrileña Isabel Ayuso de non escoitar na Conferencia de Presidentes aos presidentes vasco e catalán falar en euskera e catalán.

Pero o mérito desde premio non recaeu só en Candela. Foi un traballo dos alumnos de cuarto, quinto e sexto de Primaria do CEIP de Laredo e dos profesores implicados no proxecto. Souberon do concurso no Hematofesti que se celebrou en Vigo o ano pasado e decidiron apuntarse e prepararse durante o curso. Os nenos de cuarto eran os que debían ler, porque así o esixe a competición, pero os de quinto e sexto lles axudaron, sempre guiados polos docentes, a elixir o texto e a preparar a lectura, que ten unha parte de interpretación.

«É unha iniciativa moi interesante, os nenos traballaron en equipo e aprenderon, pois a lectura en voz alta permitiulles gañar en fluidez e, para quen escoita, é motivadora e axuda a mellorar a comprensión da escrita, se a entoación e a interpretación son as correctas», explica Celsa Martínez, profesora e coordinadora do clube de lectura do colexio.

No día do concurso, ao carón de Candela estaba María Lado, unha das autoras da obra de misterio escrita durante a pandemia do covid e que conta a historia de catro nenos moi aburridos que empezan a ver que pasan cousas moi estranas no seu barrio.

Eso sí, Candela botou en falta a moitos dos seus compañeiros. A Madrid, só viaxaron doce personas entre nenos, docentes e pais. E foron as familias as que puxeron do seu peto o custo dos billetes de avión. A escola pagou o traslado do aeroporto á Feira do Libro e o almorzo. E isto pese a que o centro escolar pediu ata tres veces ao Concello de Redondela, á Deputación de Pontevedra e á Consellería de Educación unha axuda para pagar a viaxe.

«Deunos moita rabia, porque houbo nenos que quedaron na casa porque non podían asumir o custe, e doutras comunidades ía toda a clase, e nalgún caso ían acompañados polo conselleiro dalí, a nosa delegación era a máis pequena», lamenta Celsa Martínez.

