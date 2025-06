«Hay seis millones de españoles con insomnio crónico»

Dormimos mal. A ratos, con sobresaltos, pocas horas... Y lo asumimos como normal. Para solucionarlo, nos enchufamos pastillas. Demasiadas, dice el neumólogo Carlos Egea, quien, en materia de sueño, es una eminencia. Presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (Fesmes), el especialista sentencia: dormir es una necesidad fisiológica que compete a todos los cimientos de nuestra vida. Y la «ventana mágica» está en las siete horas diarias. Sobre la mesa pone datos: la mitad de los españoles tienen problemas de sueño, y seis millones, insomnio crónico, la expresión más grave de la enfermedad.

Coordinador del Grupo Sanitario de la Alianza por el Sueño —que reúne a sociedades científicas, profesionales sanitarios, gestores, investigadores, asociaciones de pacientes— en torno a la salud del sueño, el doctor Egea enfatiza: «Dormir mejor empieza por incorporar hábitos de higiene del sueño y por pedir ayuda profesional, por lo que automedicarse no es la solución, sino que empeora el problema y hasta puede cronificarlo». La clave está en educar y recuperar la calidad del sueño a través de la práctica de rutinas saludables a cualquier edad y en cualquier etapa de la vida.

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Alianza por el Sueño acaban de presentar la primera guía educativa que agrupa en cuatro niveles, desde la base hasta la cima, los diferentes hábitos para una mantener una buena higiene a la hora de dormir. La Pirámide del Sueño está avalada por el Foro Español de Pacientes (FEP), el Consejo General de la Psicología en España (COP) y la Fesmes.

El neumólogo Carlos Egea dibuja un retrato de cómo dormimos. Primero, una precisión: «El dormir se concibe como un cajón y no es así. El de una persona con trabajo de turnos no es el mismo que el de otra que no lo tiene; ni el de una embarazada, o el de una persona anciana. Hay diferentes formas», matiza. Lo que todos los expertos tienen claro es que robar horas de sueño y dormir por debajo de las seis horas se considera negativo y peligroso para nuestra salud.