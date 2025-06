La demanda en los campus de Galicia sube un 30% en diez años y la oferta se estanca

En dos días, los más de 13.000 alumnos que estrenaron la nueva selectividad en Galicia la pasada semana conocerán el dictamen (provisional) de los correctores y empezarán a echar cuentas para comprobar si su desempeño encaja con sus expectativas académicas. No todos lograrán estudiar la carrera de sus sueños, aquella que sitúan en primer lugar de su listado de preferencias. En septiembre del año pasado iniciaron su periplo en la facultad 11.770 estudiantes y tres mil no lo hicieron en su grado predilecto. Otros muchos al final ni siquiera se matricularon o no lo hicieron en Galicia porque el número de preinscripciones en primera opción, según el Ministerio de Universidades, superó las 21.500 y las plazas ofertadas entre A Coruña, Santiago y Vigo no llegaron a las 11.750. La relación porcentual entre los preinscritos en primera opción y los asientos ofertados se situó en Galicia en el 183,2% (193,4% de media en España), lo que implica casi el doble de preinscripciones que de plazas disponibles.

De hecho, la evolución de los datos recopilados por Universidades revela que, mientras el número de plazas permanece estancado en Galicia en última década, con un incremento de un 1,5% si se comparan los indicadores de 2015-16 y los de 2024-25, la demanda en primera opción se incrementó casi un 31%.

A pesar de que los campus gallegos han diversificado bastante el abanico de titulaciones que proponen a quienes quieren estudiar en sus aulas —con un 15% más de grados en una década, incorporando novedades, pero, sobre todo, como en el próximo curso, recurriendo a titulaciones dobles o a versiones presenciales u online o en inglés de otras ya existentes, además de a grados abiertos para captar a alumnado que no tiene claro qué carrera estudiar—, las vacantes totales apenas han experimentado cambios. Una resolución de la Xunta establece que «la oferta de un nuevo grado deberá implicar la retirada de otro en el centro afectado, o bien la reducción de la oferta de plazas autorizadas en número equivalente a la ofertada en el nuevo título».

La demografía incide. El Plan Galego de Financiamento Universitario incide en la «desoladora» dinámica demográfica de Galicia para explicar la pérdida de peso del alumnado universitario gallego en el conjunto del Estado. El documento apunta, además de a la bajada demográfica, a «la competencia de la FP superior» como factores que presionan a la baja sobre los inscritos en los campus.

El que haya tantos preinscritos puede explicarse por el hecho de que España funcione como un distrito universitario único —lo que recuerda siempre la Consellería de Educación para reclamar unas pruebas de acceso más homogéneas— y que, como ocurre en Medicina (que este curso registró 3.207 demandantes en primera opción), miles de estudiantes de todo el país se anoten en el mayor número de facultades que pueden para intentar asegurarse un lugar y escoger luego el que más le convenga.

En lo relativo a grados STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) el desfase entre preinscritos y plazas ofertadas se acerca en Galicia a los 1.500 alumnos. En todo caso, Universidades revela que no todos los admitidos en el proceso se matriculan: un 25% no se inscribe en lo que le asignan.

Un abanico de 194 carreras y 11.700 asientos para elegir en las aulas universitarias

La CiUG ha publicado la oferta provisional de plazas del sistema universitario gallego para el próximo curso y la cifra es similar a la del año pasado, unas 11.700. Habrá algún grado más, hasta 194, porque han aparecido nuevas simultaneidades en el listado: Ingeniería Informática e Ingeniería de Datos en A Coruña y en Ourense Ingeniería Informática e Inteligencia Artificial, Ingeniería Agraria y Ciencias Ambientales e Ingeniería Agraria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Los lugares que ofrecen estas simultaneidades de estudios son contados, incluso 6 plazas, y por eso suelen llenares e incluso cubrir el 200% de sus sitios, como ocurre este curso, según Universidades, con el doble grado en Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Electrónica, Industrial y Automática, que ofertaba seis plazas y matriculó a una docena de personas. Eso sucede en titulaciones concretas cuando varios alumnos coinciden con la nota de corte. La tasa de ocupación de este curso en Galicia es del 100,2%. Entre la cuarentena de grados con un dato superior al 110% en ese indicador, una docena son simultaneidades, pero también destacan Gestión de Empresas Hoteleras (dual), en la USC; Relaciones Internacionales (UDC y UVigo) o Arquitectura técnica, en A Coruña. En ese listado dominan titulaciones que ofertan, como mucho, 50 plazas, que es el mínimo fijado en general para campus centrales. Pero aparecen igualmente Arquitectura, con 132 plazas y 166 matriculados de preinscripción, o Derecho (135 matrículas y 120 plazas) y Educación Primaria (133 y 120), las tres en la UDC. La oferta publicada en la CiUG contempla 3.295 plazas en A Coruña, 4.654 en Santiago y 3.843 en Vigo, sin contar Ingeniería Mecánica en Marín.

