Sanidad alerta sobre el aumento de gonorrea y sífilis entre hombres jóvenes

El Ministerio de Sanidad lanzó ayer una campaña para luchar contra la «falsa sensación de inmunidad» que la población tiene con respecto a las infecciones de transmisión sexual (ITS), algo que afecta especialmente a los jóvenes, que son menos conscientes del riesgo que corren. De hecho, los datos indican que entre el 2021 y el 2024 la gonorrea creció un 42,6% y la sífilis un 24,1%, y el incremento es más acentuado entre los hombres jóvenes.

En la presentación de la iniciativa, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha lamentado que los jóvenes no se sientan interpelados debido al imaginario que rodea a las ITS. «Creen que es algo del pasado, vinculado a otras generaciones o a otras poblaciones y grupos sociales ajenos», explicó.

«Asocian las enfermedades de transmisión sexual a estereotipos, a determinadas prácticas de riesgo o entornos marginales que ya no se corresponden con la realidad», ha resaltado García, quien ha pedido «no bajar la guardia» ni dar por hecho que no existe riesgo aunque se tenga confianza con la pareja sexual.

Ante ello, la campaña pone el foco en prácticas habituales que, por basarse en la confianza, pueden generar una menor percepción de riesgo. «Muchas veces, cuando hay confianza, bajamos la guardia. Pensamos: ‘le conozco’, ‘es amigo de una amiga’, ‘hay buen rollo’… y con eso ya damos por hecho que no hay riesgo. El hecho de que una persona nos caiga bien, tenga valores parecidos a los nuestros o forme parte de nuestro círculo cercano no significa que no pueda ser portadora de una ITS, aunque no lo sepa», precisó García.

Una de las razones que explican por qué las ITS se propagan tan fácilmente es que no presentan síntomas en los periodos iniciales, por lo que una persona puede estar contagiando y contagiar sin saberlo. Ante ello, la ministra considera que «es muy importante hacerse pruebas aunque nos encontremos bien o pensemos que esté todo bajo control».

El incremento de infecciones se da sobre todo en sífilis, gonorrea y clamidia y los más afectados son hombres adultos jóvenes, de entre 25 y 34 años. También en las mujeres se detectan, sobre todo, en menores de 25 años. En la mayoría de los casos, las transmisiones se atribuyeron a relaciones homosexuales. Pero también hay un aumento de contagios entre la población heterosexual, tanto en mujeres como en hombres.

Ante ello, la nueva campaña se enmarca dentro del Plan Estratégico de Prevención y Control del VIH y las ITS 2021-2030. «Un plan con mirada a largo plazo, que pone el foco en eliminar el VIH y las ITS como problema de salud pública antes de 2030, y lo hace con enfoque integral y basado en derechos», explicó García. El eslogan escogido es «Ya tendría que tener mala suerte», que hace referencia a la falsa creencia de que contagiarse de una ITS es algo poco común.