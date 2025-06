O Consello da Cultura Galega abre unha web con ‘Lugares de memoria’ de Galicia

O castro de Santa Tegra,o wolframio, os mártires de Carral, a Federación de Sociedades Galegas, o dolmen de Dombate, o castro de Santa Tegra ou a Porta de Carlos V son lugares significativos da memoria colectiva galega. Son tamén as seis entradas que abren o espazo web Lugares de memoria, co que o Consello da Cultura Galega (CCG), presentado onte en Santiago e que estará conformado por 75 entradas que poñerán o acento nas interpretacións, permanencias e legado na memoria colectiva do país.

«Pretende ser unha viaxe polo noso patrimonio e pola nosa historia» apuntou a presidenta do CCG, Rosario Álvarez, na inauguración da xornada Lugares de Memoria de Galicia: historia e lembranza coa que se abriu publicamente este proxecto. Xunto con ela, Xosé M. Núñez Seixas, vicepresidente do CCG e coordinador do proxecto, destacou que este catálogo virtual irá incorporando novas entradas progresivamente.

As 75 entradas seguen a definición canónica do historiador francés Pierre Nora, finado a semana pasada en París, que asegura que os lugares de memoria son entidades tanxibles e intanxibles que se converten co paso do tempo nun elemento simbólico para ese colectivo ou comunidade. «Busca un equilibrio entre as diferentes etapas históricas e non é unha lista pechada, senón que está aberta a novas incorporacións» apuntou Núñez Seixas. Comeza co Dolmen de Dombate e remata coas folgas de Ferrol en 1972, e polo medio hai entradas que abranguen lugares físicos como o Gran Sol. Hai proxectos editoriais como a Editorial Galaxia xunto con figuras, mitos, termos ou eventos destacados.

Para a creación deste proxecto elaborouse unha comisión técnica temporal coordinada por Xosé M. Núñez Seixas e integrada por Ramón Villares, Xurxo Ayán, Ana Cabana e Emilio Ínsua.