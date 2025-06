La Fundación Barrié entrega sus becas de posgrado en el extranjero a diez alumnos gallegos, dos de ellos de A Coruña

El programa de becas de la Fundación Barrié ha entregado este viernes las credenciales a los diez alumnos gallegos, dos de ellos de A Coruña, que podrán cursar sus estudios de máster en el extranjero, con una dotación económica de un máximo de 50.000 euros anuales. En el acto, han participado Pilar Romero, presidenta de la Fundación Barrié; Francisco Martelo, vocal del patronato de la Fundación Barrié; y Carmen Arias, directora de la Fundación Barrié.

Se trata de la 36 edición del Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero que, desde 1990, ha destinado más de 56 millones de euros a la formación de 757 estudiantes gallegos. En la convocatoria de 2025, se han otorgado diez becas máster en las áreas de ciencias de la vida, ciencias experimentales e ingeniería. La media académica de los becarios es de 8,81 sobre 10 y las instituciones académicas donde realizarán los estudios son: University of Edinburgh; Utrecht University; University of Groningen; University of Cambridge; University College London; Heidelberg University; Technical University Munich; International Space University; Stockholm University; y University of California, Berkeley.