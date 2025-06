Amaia y Diego, el brillo de un ángel y un indie loco en O Son do Camiño

A un festival como O Son do Camiño, capaz de reunir a cerca de 40.000 personas en cada una de sus tres jornadas en el Monte do Gozo, se va... ¡con todo! Se dice que hay mucha pose, y la hay, pero también late mucha pasión por la música, amor a mares, verdad y alma.

Lo revelan mil historias, historias a fuego que ocurren en Santiago, un lugar, que sin ofender, no es cualquier parte. Paula Rodríguez, consultora que trabaja en Madrid, natural de Salamanca, se cayó el jueves en un recinto festivalero que sigue sin aprobar la asignatura de la mejora de su accesibilidad. Viajó hasta Compostela "solo para ver a Carolina Durante", nos dice. "Así que", añade, "aunque me caí el jueves, me duele y no sé lo que me he hecho, fui a la farmacia a por una tobillera y muletas porque quería verles sí o sí". Y ayer estaba en el foso, entre el gentío, disfrutando de la valentía de ese loco indie llamado Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante, que cantó y soltó a ratos una muleta, dando rienda al indie punk de este grupazo madrileño.

Al acabar, juntamos a ambos. Él: "Estás loca, como has venido a saludarme con una sola muleta". Ella: "¡Qué va!. Todo por veros, oye, ¿y por qué no habéis tocado mi favorita, 'La Planta Que Muere En La Esquina'?". El músico madrileño, operado de la rodilla izquierda hace tres semanas, fraseó e incendió el festival superando el dolor, dando fuego al amor a la música, al público, a su crew (equipo), ayer muy amables con este diario.

"No me planteé actuar en silla de ruedas aunque salí así a escena porque si ya las muletas son un bajón, la silla ni te cuento... Agradezco el apoyo del público en Galicia, sé que se nos apoya mucho desde antes de la pandemia, que fue una etapa que nos pilló cuando empezábamos a ser más conocidos. Voy a hacer toda la gira en España con las muletas, esa es mi idea, y espero ir, poco a poco, a mejor, como hasta ahora", cuenta Diego Ibáñez. De quien también es fan Roberto Vilar, según nos dijo el propio humorista ayer en el área de backstage.

En lo que concierne al concierto, Carolina Durante aparecieron en un escenario decorado como una destartalado despacho de la serie The Office (incluyendo en el atrezzo una bandera de Palestina), en una tarde rumbo a la noche con muchísimo público, gracias al buen tiempo.

El tema "Joderse La Vida", fue de los primeros temas en sonar: "Bailad vosotros ya que no puedo", gritó Diego, que fue bebiendo de una taza a ratos, quizá un calmante, visto el rictus dolorido de su cara. Continuaron con "Tome Café", composición con el cantante pidiendo por segunda vez que elevasen el volumen de su voz. ¿Quién dijo miedo? Sonó después "Granja Escuela" (con base rítmica casi hard rock), y la gente estalló al oír "Cayetano", un himno con Diego elevando su muleta al aire, su bandera de orgullo compartido. La cara más punki estalló en temas como "Monstruo", con un extra en escena con piel a base de mil posits y baile alocado...

Al tocar "Elige Tu Propia Historia", se unió a la banda un cuarteto de cuerda. Interpretaron la noctámbula "La Noche de los Muertos Vivientes". Siguieron con "Probablemente Tengas Razón", sin cuerdas pero con trompeta y un coreado estribillo "(¿Qué nos ha pasado? Si no ha pasado nada"), corte deudor de Los Planetas, un tempo medio previo a la acelerada "En Verano, Ornitofilia", canción muy gritada ("De lujo", dijo el cantante). La fiesta creció con "Yo Pensaba Que Me había Tocado Dios" de fraseo made in Carolina Durante ("Prefiero morir mañana a vivir mil años sin conocerte... "). El primer orgasmo colectivo brotó con "Perdona (Ahora Sí Que Sí)", donde el líder del grupo madrileño aludió a Amaia Romero: "Nos lo ha puesto difícil con su concierto en el festival...". Continuaron con "Normal", otra saltarina gema planetaria de su universo chica/chico. Y sellaron su set con la alocada "Canciones De Juanita". Y ahí, Diego se despidió con este grito: "No volveremos a ningún festival que tenga la más mínima relación con Israel".

La tarde tuvo como demonios a Carolina Durante, banda de lo mejor de nuestra escena, y como ángel... cantó Amaia Romero. Ese punto cándido y ese talento a la hora de cantar de forma celestial, dan a su carrera una singularidad imposible de contar en la era de los algoritmos. Tras el infierno de ver pasar buses llenos, de taxis que no paraban (dos de ellos iban con indicativo de libres) y el teléfono de radiotaxi sin siquiera dar señal, llegar al recinto del festival hacia las seis y pico tuvo el premio de ver actuar a la cantante navarra.

Arropada por un cuarteto de multinstrumentistas, empezó con "El Encuentro", y le bastó hablar y sonreír para desgajar las nubes y pintar el sol en el cielo de Compostela. Talentosa y pizpireta, lo hizo bien hasta cuando lo hizo mal, que no fue tal, pero que sí tropezó al sentarse ante un arpa: "Por favor, venid, está afinada al revés, fijaos, no se puede tocar así". Se le aplaudió en ese momento, antes y después, se le dio cariño. Sí, hasta a los ángeles se les resiste alguna vez el arpa, la lira, la vida.

En una jornada de franja de edad muy transversal, Amaia entonó además "Santos Que Yo Te Pinte", la mítica canción de Los Planetas, una banda con integrantes que podrían ser su padre, y a la que honró con un cover sublime. Por momentos, cantó puntuada por violines, y elevó las ovaciones con canciones como "Tengo Un Pensamiento" y una original revisión de "Me Pongo Colorada de Papá Levante", gaditanas con garbo para el flamenco pop. Y Amaia, con "a" de ángel, se despidió mojando sus alas, ejemplo de que de personalidad va sobrada: "La libertad no es un privilegio. ¡Palestina libre siempre!.

Todo dentro de una intensa jornada donde además actuaron Aiko, Merino, Siloé, Kase O y Kasabian, Bad Gyal y Juan Magán.

Horarios del sábado

Estos son los horarios del sábado 14 de junio: Capital Voskov (15.30 h./ 16.10 h.), Tain (16:10 h./ 16.50 h.), The Rapants (16.50 h./ 17.40 h.; repiten en la cita), Marlena (17:40 h./ 18.30 h.), Lia Kali (18.30 h./ 19.20 h.), La La Love You (19.20 h./ 20.20 h.), Dani Fernández (20.20 h./ 21.20 h.), Amaral (21.35 h./ 23.050 h.), Estopa (23.20 h./ 00.50 h.), The Prodigy (01.10 h. /02.25) y Steve Aoki (02.30 h./ 04.00 h.). Todo, con djs aparte.