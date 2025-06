«La oposición es un refugio frente a la revolución de la IA»

Martín Casanova, lugués de 18 años, y exestudiante del IES Leiras Pulpeiro de Lugo, ha logrado la nota más alta de la comunidad: un 9,96 sobre 10. Tranquilo, reflexivo y con los pies en la tierra, reconoce que no esperaba una calificación tan alta, aunque se había preparado a conciencia durante todo el curso. Admite que el estrés se manifestó a última hora en forma de insomnio o molestias físicas: «Tendría que haberme comprado unas infusiones», bromea. Ahora llega el descanso merecido. Pero su mirada ya está puesta en el siguiente reto: estudiar Derecho y, en paralelo, acabar también la carrera de piano. Porque hay quien escribe su futuro a dos manos. Y con un 13,96 bajo el brazo.

Estudió la rama de Humanidades, con Latín, Economía y Geografía —aunque no se examinó de esta última en la ABAU—. Y desde hace años tiene claro que quiere estudiar Derecho. No recuerda un motivo concreto, pero sí conserva el recuerdo nítido de una visita escolar a unos juzgados durante la ESO. Aquella experiencia fue determinante: «Yo lo vi y pensé: a mí me gustaría trabajar aquí». Aunque aún no tiene claro a qué rama del Derecho se dedicará, sí que lo hará en la Universidad de Santiago, porque le parece la que ofrece una formación más idónea para su siguiente paso: opositar. ¿A qué? Reconoce que le atrae la Fiscalía, aunque lo decidirá una vez avance en la carrera. Sí, tiene claro que su futuro pasa por las oposiciones. Una decisión también marcada por una preocupación com ún a su generación: la incertidumbre del mercado laboral y el impacto de la IA. «Es algo que todo el mundo dice, pero es verdad», apunta. Y la oposición representa «un refugio frente a esa volatilidad».

No es la única amenaza que percibe. Habla de una creciente polarización en los discursos que reciben los jóvenes. Mensajes extremos que, en su opinión, «solo alimentan la crispación». Cree que su generación necesita más moderación y menos ruido.

Suscríbete para seguir leyendo