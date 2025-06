La fiebre del móvil en Galicia: hay 45.000 más que habitantes censados

Mientras las autoridades educativas de media España apuestan ahora por limitar el uso de pantallas en los colegios –tanto en las aulas como fuera de ellas– tras unos años de intensa promoción de la enseñanza digital y surgen movimientos de padres para intentar retrasar la edad de entrega del primer teléfono (inteligente o no) a sus hijos, hay otra realidad justo al lado que sigue un camino imparable. No es otro que la fiebre por el móvil, cuyo número no para de crecer año tras año. Galicia es un buen ejemplo de ello, pues ya hay más dispositivos que habitantes empadronados: 45.670 más, concretamente. En esta cifra no se tienen en cuenta además los aparatos fijos, que suman otro millón más.

A 31 de diciembre de 2023 la comunidad gallega contaba con 2.703.353 personas censadas, según los datos del IGE. Y ese mismo año había 2.749.023 líneas de telefonía móvil activas, según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que corresponden, precisamente, a 2023.

Galicia no es un caso excepcional. Lo mismo sucede también en el conjunto de España, que dispone de más de 61 millones de líneas para una población que no llega a los 48 millones. Claro que solo entre las provincias de Madrid y de Barcelona ya superan los 16 millones de teléfonos entre las dos.

Esto no es más que la demostración de que el teléfono móvil se ha convertido en una tecnología imprescindible en la actividad cotidiana ordinaria. Es un aparato sin el cual, salvo excepciones, complicaría excesivamente el día a día. Con él se miran las predicciones del tiempo, se sacan billetes de autobús, tren o avión, se marca cita médica o se comprueba el historial, se consulta un itinerario de viaje, se reserva mesa en un restaurante, se hacen pedidos de compra o de comida, se paga en casi cualquier sitio, se realizan múltiples actividades laborales y, obviamente, también sirve para leer, jugar, informarse en los medios comunicación, utilizar las redes sociales, ver películas y hablar por teléfono. Y las aplicaciones y opciones de relacionarse a distancia no paran de aumentar.

En 2007, cuando la CNMC empezó a publicar las primeras estadísticas relacionados con telecomunicaciones, en Galicia había 1.514.215 líneas de telefonía móvil de postpago. Por entonces se trataba de una tecnología relativamente joven y los teléfonos inteligentes daban sus primeros pasos. Además, hacía tan solo doce años que en España se había autorizado la telefonía móvil digital. Pero a partir de ahí se inició una carrera a la que todavía no se ve el final.

Como en casi todos los indicadores referentes a la comunidad gallega, también en este caso hay diferencias entre la mitad atlántica y la oriental. En las provincias de A Coruña y Pontevedra hay más móviles operativos que población. En el caso coruñés hay 1,191 millones de líneas, lo que supone casi 63.000 dispositivos más que habitantes. Y en la de Pontevedra, la diferencia es de 12.789 a favor de los móviles.

Por contra, en Ourense y Lugo la población todavía supera la cifra de líneas de telefonía móvil. En el caso ourensano hay 16.606 personas más, mientras que en la de Lugo son 13.461 más. Una de las razones es que en ambas provincias la población está mucho más envejecida que en las atlánticas.

