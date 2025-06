El autor del crimen de Elisa Abruñedo en Cabanas alega que disoció la realidad

El abogado del autor confeso del crimen de Elisa Abruñedo, la vecina de Lavandeira, en Cabanas, asesinada y violada en septiembre de 2013 cuando salió a pasear por el entorno de su casa, ha alegado que su defendido disoció la realidad y, al día siguiente de lo ocurrido, pensaba que había sido otra persona, aunque las acusaciones han afirmado que «sabía lo que hacía y quiso hacerlo» y se jactaba de que no lo encontraban.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido este lunes el inicio del juicio contra Roger Serafín Rodríguez, de 51 años, por unos hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2013, cuando él tenía 39 años y la víctima, Elisa Abruñedo, 46. Al ser detenido diez años después, el acusado confesó que la asaltó y la violó. Este lunes se ha negado a declarar y ha avanzado que tampoco lo hará al final del juicio, por lo que el jurado popular tendrá la versión prestada en su momento y las valoraciones de su abogado.

Este ha asegurado que el procesado «disoció la realidad» y al día siguiente del crimen «pensó que había sido otra persona». También ha añadido que los hechos ocurrieron «a plena luz del día» e incluso se escucharon gritos de socorro y se cruzó con varias personas, por lo que cree que no fue un asesinato, sino un homicidio, al considerar que hubo posibilidades de defensa, al tener lugar en una zona pública y transitada. Sobre el hecho de deshacerse del coche y de la navaja utilizada, el letrado ha dicho que lo hizo por el paso del tiempo y no para encubrir lo sucedido.

El acusado del crimen y agresión sexual a Elisa Abruñedo, ocurrido en Cabanas en 2013, durante la primera sesión del juicio este lunes 16 de junio en A Coruña. / Casteleiro / Roller Agencia

La Fiscalía, en cambio, ha asegurado que «sabía lo que hacía y quiso hacerlo» y después mantuvo silencio durante diez años. «Jamás dijo nada, incluso llegó a jactarse de que no iban a dar con él», ha proseguido y ha citado la prueba de ADN como clave para llegar a resolver este caso tanto tiempo después. En su investigación, la Guardia Civil tenía unas pruebas de ADN que no se pudieron cotejar en su momento al no figurar el procesado en ninguno registro, algo que se pudo hacer con los años cuando se logró una muestra del hombre.

Entre otros argumentos, para pedir una sentencia condenatoria con las penas que reclama, el Ministerio Público ha insistido en que la víctima «no pudo defenderse» y que la atacó sexualmente «de una manera brutal» para luego «de forma repetitiva acuchillarla».

Las acusaciones particulares —dos en representación de cada uno de los hijos— han opinado que el crimen incluso implicó un especial sufrimiento a la víctima, que fue abandonada mientras agonizaba. También han incidido, entre otras cuestiones, sobre la «memoria selectiva» del procesado y el hecho de que durante «más de diez años» hiciese una «vida normal», algo a lo que también ha apuntado la representante fiscal.

La Fiscalía pide 32 años de prisión por agresión sexual y asesinato, con la agravante de aprovechamiento de las circunstancias del lugar y tiempo, junto con 200.000 euros para los hijos de la víctima. Las acusaciones particulares aumentan su petición a los 37 años de cárcel, al agregar las agravantes de género y ensañamiento, junto con 600.000 euros para los hijos.

La defensa rebaja la petición al considerar que fue un homicidio, no un asesinato, y que lo confesó, si bien no ha determinado la pena concreta.

Desde octubre de 2023, el procesado está en prisión, a la que fue trasladado tras ser detenido por la Guardia Civil en su propio puesto de trabajo, en el astillero de Navantia Ferrol, donde era operario de una empresa auxiliar. Tras el arresto, confesó ser el responsable de la violación y muerte de la vecina de la comarca de Eume diez años atrás.

La familia de la víctima confía en la condena