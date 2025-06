«Lo difícil no es tocar en el Carnegie Hall, sino los días que estás desmotivado»

El pianista gallego Fabio Álvarez ha tocado en el Carnegie Hall de New York; también logró el Orpheus Classical Music Award para su primer disco, Musical zodiac. Este año edita su tercer álbum, Flowers will bloom. Está dedicado a Japón y a la resiliencia, la misma que le impulsó en Trives a ser concertista de piano por todo el mundo y a sortear un cáncer de tiroides. «Quería transmitir un mensaje que me marcó en la carrera o la vida. Así que decidí hablar de la resiliencia, de la esperanza. Yo era un chico de Pobra de Trives, una villa pequeña donde en un principio ser concertista de piano y grabar discos iba a resultar complicado. Ahí comenzó una especie de batalla. Cuando quise irme a estudiar a Estados Unidos y lograr una plaza en la Manhattan School of Music no pude lograrlo al no tener beca. Tuve que esperar un año sin saber si iba a ser posible o no», explica el músico, que vive en Madrid.

¿Por qué habla de batalla?

Los maestros me decían que iba un poco tarde para lograrlo: por entrar en una escuela municipal de música para estudiar piano y después saltar al conservatorio a los 16. Parece que es una carrera para genios. Estoy en desacuerdo. Entonces, sentía que iba tarde pero ahora creo que no era así. Hay que disfrutar del proceso. También hubo otro momento de resiliencia cuando tuve un cáncer de tiroides cuando estudiaba en Musikene (País Vasco). A pesar de las dificultades, hay que seguir adelante. La vida es felicidad pero también sufrimiento.

¿Por qué se fija en Japón con este disco?

En mi cabeza tenía desde hace tiempo dedicar un trabajo discográfico a compositores y compositoras japonesas pero no sabía cómo darle forma a la idea. Investigando encontré la pieza Flowers will bloom (Las flores florecerán) de la compositora Yoko Kanno que preparó para recaudar fondos tras el terremoto y el tsunami de 2011. Habla de la resiliencia, de la esperanza y la renovación. Las flores simbolizan la fugacidad y la vida. Fue el inicio de la preparación. Por eso llamé el disco con el mismo nombre.

¿Qué le gusta de Japón?

Admiro muchísimo la cultura japonesa y pensar en hacer un disco de compositores nipones sin haber ido allí no tenía sentido. Hace dos años fui para investigar pero fue un regalo visual maravilloso. Durante dos semanas estuve solo para recorrer Tokyo, Kyoto, Osaka y Hiroshima. Estuve en el museo de la paz que está prácticamente en el lugar donde cayó la bomba atómica. Fue curioso porque al final del museo encontré un libro que hablaba del piano de Hiroshima. Había cogido mucha fama porque había sobrevivido al bombardeo. Tras el museo, fui a una cafetería y estaba allí expuesto. Fue impactante. El mueble original tiene aún trozos de cristal incrustados. La mecánica se renovó y se hacen conciertos agora en favor de la paz.

El álbum se presenta en vinilo con ocho canciones.

Al ser en vinilo el álbum no podía superar los 44 minutos por lo que algunas canciones quedaron fuera.

Entre las canciones del disco, se encuentra La flor del naranjo espinoso. Es un tema más vivo que el de la apertura pero sin renunciar a la nostalgia.

Hay algunas piezas que se centran en las flores como la del cerezo. Sobre la que me preguntas es una pieza tradicional del siglo XVI. He ido cogiendo piezas de diferentes épocas y estilos como One Summer´s Day de la película El viaje de Chihiro o Feliz Navidad, Mr. Lawrence, de Sakamoto.

¿Qué supuso tocar en el Carnegie Hall, ese escenario tan emblemático?

Lo difícil no es tocar en el Carnegie Hall, lo difícil son los días en los que estás desmotivado.

