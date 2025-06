La escuela como freno del edadismo

Educar para prevenir la discriminación por razón de edad. Esa es la premisa del programa Prevención del edadismo en la escuela, que coordinan el geriatra y gerontólogo gallego Andrés Vázquez Piñeiro y la trabajadora social Ángeles García Antón, miembros del Grupo Sénior de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Enmarcado en el proyecto Generatividad frente a edadismo de este grupo, esta intervención escolar, dirigida a alumnos de Primaria, será presentada el próximo viernes, día 20, en el marco del 65 congreso de la SEGG, en Barcelona.

Este curso escolar, se realizó el estudio piloto con un centenar de alumnos de un colegio de Madrid, que ha servido para pulsar, a través de una encuesta básica, la imagen que los menores tienen de las personas mayores y de la vejez. Según Vázquez, su visión de las personas mayores es muy positiva, aunque también asocian ideas como la fragilidad y la dependencia con el envejecimiento y atribuyen rasgos infantiles a las personas mayores. «Esta visión es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad», comenta este médico. Cerca del 40% de los escolares que participaron en esta prueba piloto viven con sus abuelos y el 50% los ven todos los días. A partir de los nueve años, ese contacto, aunque continúa siendo diario, es tanto presencial como online. Asimismo, un 25% ven o tienen un contacto tecnológico con sus abuelos cada quince días.

«Estas cifras revelan que hay mucho contacto en relación con la generalidad. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta el contexto. Este colegio está en un barrio con un nivel sociocultural medio-bajo, con unos niños muy vinculantes y vinculados con las personas mayores. Necesitamos una muestra más amplia para determinar su visión sobre el envejecimiento, porque creemos que los distintos niveles socioculturales y educativos de procedencia de los menores van a producir una visión distinta, fundamentalmente por la convivencia con las personas mayores», explica.

Una de las preguntas que lanza le encuesta es cómo les gustaría que les tratasen en la vejez. Las respuestas mayoritarias a esta cuestión son: «que me traten bien», «que me traten con cariño» y «que me ayuden con las cosas que yo no pueda». «Más que saber cómo ven ellos a las personas mayores, nos interesa saber qué trato quieren recibir ellos en la vejez porque esto es algo fundamental para trabajar el edadismo», explica el geriatra.

Como material de trabajo, se ha diseñado un librito para colorear protagonizado por mayores que viven un envejecimiento activo, como una mujer de 70 años que es motorista y un hombre de 75 que ayuda a otras personas mayores a superar la brecha tecnológica. «Se trata de romper con la idea generalizada de dependencia y fragilidad que se tiene de las personas mayores, y mostrar el valor que tienen para la sociedad. Trabajar en la escuela nos permite, además, formar a los enseñantes y a las familias», dice.

Vázquez codirige otros dos proyectos para promocionar los distintos modelos de envejecimiento. Uno es un curso para formar a personas mayores sobre edadismo, con la idea de que puedan ser agentes activos del programa escolar. «La finalidad es crear una red de influencia que combata la discriminación desde mismo núcleo de envejecimiento. Hay que romper con la dinámica de mantener al viejo fuera del contexto de la sociedad y de la vida porque esto es estar fuera del contexto social actual», comenta.

El otro proyecto en el que trabaja este geriatra está dirigido a formar a profesionales que trabajan con personas mayores en espacios como gimnasios. La finalidad es incentivar el buen trato a estos usuarios.

