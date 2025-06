As arpistas máis novas de Galicia actuarán no Noia Harp Fest

O Festival Internacional de Arpa Vila de Noia confirma o seu compromiso co talento máis novo do país e celebrará, no marco da súa duodécima edición, o IV Encontro do Alumnado das Escolas de Arpa de Galicia.

A cita, que se celebrará o 31 de xullo, reunirá a 21 estudantes do instrumento, que actuarán tanto de forma individual como conxunta no marco do único festival do noroeste peninsular dedicado á arpa. O Encontro, nado no 2022, procura estimular a relación entre as e os instrumentistas máis novos dos centros do país. Nesta ocasión participarán estudantes de escolas de música clásica e tradicional de Santiago, Vigo e Mos.