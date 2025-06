Menores en las redes: víctimas de robos de cuentas y casos de ‘sexting’

Casi 89.000 niños gallegos de 10 a 15 años disponen de un teléfono móvil de última generación que, según advierten expertos en juventud y nuevas tecnologías como el profesor de la Universidade de Santiago Antonio Rial Boubeta, es como poner una lámpara de Aladino en sus manos. A solo unos clics de distancia pueden encontrar apuestas, pornografía o desafíos en las redes sociales susceptibles de poner a prueba su salud. En Galicia la presencia de las nuevas tecnologías, y no solo entre los menores de la casa, no ha hecho más que crecer, y con ellas las fuentes de preocupaciones. De hecho, el Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad), detecta que cada vez más adolescentes llaman a su puerta con consultas sobre Internet y no para bien.

Según datos trasladados por el organismo público, la cifra de consultas atendidas en el servicio «Tu ayuda en ciberseguridad» que se han identificado con origen en Galicia asciende a 4.012, aunque no se guarda el registro de todas las localizaciones por confidencialidad. A Coruña, con 1.964, sería la líder en llamadas, seguida de Pontevedra, con 1.295; Lugo, con 332, y Ourense (323).

Son esas llamadas las que permiten al Incibe detectar las tendencias más destacadas durante el año pasado. En primer término, figuran los menores. Según el Incibe, el «considerable incremento» de consultas por parte del colectivo adolescente ha sido «relevante». En particular, explican, ha destacado «notablemente», la temática de privacidad y reputación digital, seguida de la suplantación de identidad, y ambas, apunta, vinculadas al robo de cuentas en redes sociales —Instagram y WhatsApp, «principalmente»—, que posteriormente, avisan, se emplean como «herramientas de manipulación contra la propia víctima». Además, informan desde el organismo, la temática «derivada de situaciones de sexting —que el Incibe define como «una práctica de riesgo consistentes en el envío de fotografías o vídeos producidos por la propia persona con connotación sexual a través del teléfono móvil u otro dispositivo con conexión a Internet— ha sido «predominante» en 2024.

Los más jóvenes de la casa no son el único blanco de los ciberdelincuentes. Entre los ciudadanos en general, que se han visto afectados también por la suplantación de identidad a través del robo de cuentas en aplicaciones y redes sociales que han acabado en «compras fraudulentas», la temática de consultas predominante es el «vishing», las llamadas suplantando sobre todo a compañías energéticas, bancos u operadoras telefónicas. Lo mismo con SMS («smashing»), en este caso haciéndose pasar por instituciones o servicios de paquetería.

Las empresas tampoco se libran. Otra vez la suplantación de identidad vuelve a ser lo más repetido, con el duplicado de webs y la suplantación en redes sociales.