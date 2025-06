El Serán del Gaiás confirma su valía en la escena ‘tradi’

En tiempos donde abundan las citas que tienen una o dos ediciones sin hallar luego la continuidad y paciencia que requiere sembrar antes de recoger frutos, el Serán de la Cidade da Cultura dio este año un paso importante para confirmar su valía dentro de la cultura tradicional gallega (tradi) al hablar de música y danza. Entre las 40 formaciones participantes, desde Arume de Caión (A Laracha), Estevo Xaca valora esta cita en Santiago.

Parte de la agrupación Arume de Caión (A Laracha), ayer. / Cedida Arume D. C.

«Fue la primera vez que subimos al escenario del Serán, pero buena parte del grupo ya estuvimos en ediciones anteriores como público... Este evento es de lo mejor que hay en Galicia en el verano porque hay mucha variedad, artesanía, grupos de baile, música, agrupaciones folclóricas, coros, desde lo tradicional a lo más actual... De nuestra asociación vinimos hasta Santiago 37 participantes, pero en la escuela Arume somos 125», aclara.

Y añade: «Desde el bum de las Tanxugueiras se notó una revolución, tanto a nivel de bailadores como de pandeireteiras, hay muchas escuelas activas y mucho interés de gente joven, y también de personas de otras edades, tanto para los cursos de iniciación como para el resto de actividades, todo ha cogido un gran impulso y se nota en celebraciones como esta».

Plano de la jornada de baile tradicional gallego de ayer tarde en el Gaiás. / .

Esta cuarta edición del Serán dividió la jornada de ayer entre un certamen matutino con Pandeireteiras de XOC (Xacarandaina, O Fiadeiro, Cantigas e Agarimos), el coro tradicional Xacarandaina (A Coruña), Cantares do Brión (Gondomar) y la Coral de Ruada (Ourense), y una tarde con una foliada infantil de representantes de formaciones como Raigañas (Malpica), Pena Maior (Marrozos) y la asociación cultural San Campio (Vedra). Se hizo además una exhibición vespertina de baile tradicional con Tequexetéldere (A Estrada), Aturuxo (A. C.), Lembranzas da Ría (Cangas), la citada Arume de Caión, Traspés (Vigo), Son D’Aquí (A. C.), Buxainas (Cedeira) y Saíñas (Xove). Durante tres días, hubo además talleres impartidos por Felisa Segade (de Tres Pesos), Olga Kirk, Artur Puga, Pedro Brañas, Iván Costa, María Criado o Xosé Lois Romero; una exposición de trajes coordinada por Yerai Paz Souto (de O Sarillo), y un festival folk, celebrado la noche del pasado viernes, con conciertos de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, De Ninghures, Xosé Lois Romero e Aliboria, Tres Pesos y Os Enxebres de San Lázaro. Todo parte de un Serán «con más de 7.000 personas» de asistencia de público estimada por la organización de la Consellería de Cultura (17.000 sumaron las tres ediciones previas) y «más de mil artistas participantes» como protagonistas de esta programación gratuita del Serán 2025. Díaz, afincado en la comarca compostelana, define así en redes la cita: «Nos tocó ver el sol en el Gaiás en medio de un aquelarre de bailadoras expertas y otras iniciativas que nos roban el corazón».

Entre las formaciones debutantes de este año también sobresale la alegría del estreno de los estradenses Tequexetéldere, como señala uno de sus componentes, José Garrido: «Somos una agrupación con integrantes de entre 30 y 40 años, y nos encantó estar junto a otros grupos porque hubo buen ambiente y buen nivel, aunque a ratos el calor tiraba bastante para arriba, pero, una vez en el escenario, se te olvida».

«Vemos muy positivo que un organismo oficial apueste por hacer todo un fin de semana dedicado al folclore tradicional con diferentes tipos de artistas», dice el portavoz de Tequexetéldere, formación estradense que reúne a medio centenar de personas, de las que ayer participaron en el Serán «hasta 34», concluye Garrido.