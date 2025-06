Denuncian la muerte de una embarazada que ingresó cuatro veces y no le descubrieron una peritonitis

El Juzgado de Instrucción 1 de Llerena (Badajoz) ha abierto diligencias previas por el fallecimiento de una joven de 24 años que, embarazada de siete meses, ingresó hasta en cuatro ocasiones en días distintos en el hospital de esta localidad por fuertes dolores abdominales y vómitos.

Fue en su quinto ingreso hospitalario, registrado el 29 de diciembre del pasado año, cuando el personal sanitario comprobó que el corazón del feto ya no latía, por lo que la joven fue sometida a un proceso de inducción al parto.

Pocas horas después, la joven vomita, pierde la conciencia y fallece en la habitación en la que estaba ingresada, según recoge un comunicado de prensa remitido este miércoles por el despacho de abogados que representa a la familia, residente en Girona.

Según el gabinete Vosseler Abogados, la causa de la muerte de la joven fue por una peritonitis a tenor de lo expresado por el forense que realizó la autopsia, si bien aún no se dispone del informe final.

A juicio del letrado Javier Benito, y "dadas las circunstancias en la que se desarrolló este terrible suceso", existe "un claro delito de homicidio por imprudencia grave".

"Es inasumible que en pleno siglo XXI, en un centro médico de un país del primer mundo, no se diagnostique una peritonitis, que acabe conllevando la muerte del feto y de la madre", ha expuesto el letrado en la nota de prensa.

Por ello, ha pedido al juez instructor de la denuncia que solicite al Hospital de Llerena una relación del personal técnico y profesional (médicos, enfermeras y auxiliares) que atendió a la joven.

Según el relato de la parte denunciante, la joven, con siete meses de gestación, acudió el 11 de octubre de 2024 al servicio de Urgencias del citado centro hospitalario por un dolor abdominal. Aunque los análisis mostraban "valores descompensados de leucocitos y proteína C reactiva", fue dada de alta tres horas después.

La joven volvió al mismo centro sanitario el 23 de noviembre con dolor abdominal, náuseas y vómitos. Si bien los análisis clínicos volvieron a mostrar valores descompensados, fue dada de alta horas después.

Similar episodio se produjo alrededor de las 10.10 horas del 28 diciembre. Sin embargo, ocho horas después vuelve a ir al hospital "al persistir los vómitos y tener estos características fecales".

En la medianoche de ese día, la joven es ingresada en el servicio de Obstetricia, que determina la necesidad de realizar un análisis de sangre y una ecografía abdominal, la cual se lleva a cabo en el hospital de Zafra, pues "ese día en el de Llerena no había radiólogo".

También se indica -continúa el relato de los hechos por parte de la acusación particular- la necesidad de una sonda nasogástrica, pero esta "no se lleva a cabo, porque el personal sanitario no fue capaz de insertarla a la paciente".

El 29 de diciembre, alrededor de la una de la madrugada y tras detectarse a través de la ecografía abdominal la muerte del feto, se procedió a la inducción del parto. Cuatro horas más tarde, la madre empieza a vomitar y pierde la conciencia en la habitación donde está ingresada.

Tras observar la ausencia de pulso, el personal sanitario activa el protocolo de parada cardiorrespiratoria y, después de 45 minutos de maniobras de reanimación, se declara el fallecimiento.

Desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) han manifestado a EFE su "absoluto respeto" a las actuaciones judiciales y han lamentado lo ocurrido en este caso.

"Confiamos plenamente en el trabajo de las autoridades judiciales, a quienes ofrecemos nuestra total colaboración con cualquier requerimiento que se nos pueda solicitar en este contexto", han expresado.