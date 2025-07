Expertos piden sistemas de alerta en los coches para evitar olvidos fatales

La muerte de un niño de dos años en Valls (Tarragona) tras ser olvidado en el coche por su padre, que acudió a trabajar, durante la ola de calor, fue un descuido de trágicas consecuencias que, lejos de ser un hecho aislado, sucede más a menudo de lo deseable. La Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil (AESVi) considera urgente que los fabricantes incorporen dispositivos de aviso para evitarlo.

El doctor Pedro Gorrotxategi, presidente de AESVi, cita los tres motivos por los que un padre o una madre pueden tener ese descuido de demoledoras consecuencias: el primero, el de la «sociedad acelerada. Si vamos absortos en nuestras cosas y nuestro hijo se duerme en su silla en el asiento de atrás puede que nos olvidemos». El segundo, salir del vehículo pensando que solo vamos a estar unos minutos fuera. Y el tercero, que como parte de un juego el niño pueda subir al coche y quedarse encerrado.

Josep Mª Vallés, director económico de AESVi y CEO de Smart Group, dice que llevan «unos siete años concienciando sobre este tema. Todo a raíz de que en Italia salió una ley que obligaba a que las sillitas infantiles llevaran un sistema de aviso en caso de que el niño se quedara olvidado», explica.

En el mercado, añade, existen algunos dispositivos de alerta. En plataformas como Amazon, por ejemplo, hay sensores para niños en el coche como Remmy Car Baby Alert que cuenta con dos funciones: te avisa si, durante la marcha, el bebé se levanta de su asiento. Y al apagar el coche, te recuerda que el niño está todavía sentado en su silla.

Vallés cree que no es suficiente. Dice que falta cultura de la prevención. «Sí que hay algunos fabricantes de coches que empiezan a incorporar avisos en la pantalla cuando te bajas del vehículo que1 te preguntan si lo has cogido todo, si tienes las llaves o si queda alguien a bordo. Pero volvemos a lo mismo: el primer día te miras el mensaje y, cuando te ha salido 100 veces, lo has interiorizado y no causa ningún efecto. Lo que habría que hacer es que, de verdad, los fabricantes de coches se pusieran manos a la obra y desarrollaran algún sistema de aviso. Me consta que hay algún fabricante que lo está mirando», concluye.