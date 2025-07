Una «nube tsunami» sorprende a los bañistas en Portugal

Un fenómeno meteorológico poco común sorprendió el domingo a los bañistas en la costa norte y central de Portugal: una «nube rodante» o roll cloud. Esta nube alargada y tubular causó impresión en las playas de Póvoa de Varzim, Figueira da Foz y Vila do Conde por su gran tamaño y su apariencia espectacular, similar a un tsunami.

El experto climático Mário Marques explicó que este fenómeno no es nuevo en Portugal, pero es más habitual en lugares como Australia. Aunque puede causar algo de miedo a quienes no lo conocen, no es peligroso: «Es una formación tubular que desaparece muy rápido y no es más que una nube», señaló, y añadió que ocurre cuando el aire frío, más denso, reemplaza al aire caliente en la superficie.